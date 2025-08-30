Asocierea turco-bulgară Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold – GP Group JSC a câștigat licitația pentru prima secțiune a magistralei M4 de metrou, Gara de Nord – Gara Progresul, între Gara de Nord și Eroii Revoluției, cu o ofertă mai bună cu aproape 100 milioane euro față de locul secund, confirm unor informații obținute, în exclusivitate, de GÂNDUL.

Potrivit surselor Gândul, Primăria Sectorului 4 a atribuit contractele pentru proiectarea și execuția celor două secțiuni ale Magistralei de metrou M4, Gara de Nord – Gara Progresul, diametrala Nord – Sud a Bucureștiului.

Asocierea turco-bulgară Dogus Insaat Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold – GP Group JSC a fost desemnată câștigătoarea licitației, iar sursele Gândul au confirmat, în exclusivitate, că oferta câștigătoare a fost la o diferență de aproape 100 milioane de euro față de locul secund.

Asociere româno-turcă pentru Eroii Revoluției – Gara Progresul

Conform acelorași surse, pe secțiunea II, Eroii Revoluției – Gara Progresul, câștigătoarea licitației a fost asocierea româno-turcă Erbașu – Gulermark.

Valoarea celor două contracte este de peste 17 miliarde lei (peste 3,43 miliarde euro, TVA inclus).

Contractul pentru prima secțiune a M4, Gara de Nord – Eroii Revoluției, poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații.

Pentru a doua secțiune, Eroii Revoluției 2 – Gara Progresul, termenul-limită pentru atribuirea contractului este chiar astăzi, 30.08.2025, termen care corespunde și valabilității ofertei.

Care sunt cele 13 stații

Lungimea totală a magistralei M4 este de aproape 12 km, dintre care aproape 11 km sunt destinați transportului de călători, iar peste 1 km drum către Depoul Progresul.

Magistrala M4 va avea 13 stații plus actuala stație Gara de Nord 2. acestea sunt: Știrbei Vodă, Bogdan Petriceicu-Hașdeu, Uranus, George Rogozea, Chirigiu, Filaret, Eroii Revoluției 2, George Bacovia, Toporași, Nicolae Cajal, Luică, Giurgiului și Gara Progresul.

Trace (Bulgaria) la activ numeroase proiecte de metrou derulate în Turcia, B ulgaria , I ndia, alături de turcii de la Dogus .

activ numeroase proiecte de metrou derulate Turcia, B , I . Constructorul turc Gulermak, care a concurat și pentru prima secșiune a M4, lucrează pe tronsonul 2 al Magistralei M6 Gara de Nord – Otopeni și la proiectul Metroului din Cluj.

Pentru supervizarea lucrărilor a fost desemnată compania Tecnic Consulting.

La lansarea licitației pentru M4, primarul Daniel Băluță anunța obținerea unei finanțări europene nerambursabile integrale pentru contract. Termenul de execuție pentru cele 14 stații este de 60 de luni, primele 8 fiind atribuite fazei de proiectare.

