Retragerea din Donbas este „inacceptabilă“ pentru ucraineni. Zelenski: „85% sunt împotrivă. Referendumul nu va avea rezultate pozitive“

Președintele Volodymyr Zelenski a declarat, luni, în cadrul unui interviu pentru emisiunea „Special Report” de la Fox News, că majoritatea ucrainenilor doresc pacea, dar că retragerea din Donbas ar fi inacceptabilă.

„85% dintre ucraineni vor pace; în același timp, 85% sunt împotriva retragerii din Donbas. Toată lumea vrea pace, dar o pace justă.“, i-a transmis Zelenski jurnalistului Bret Baier.

„Retragerea din Donbas va reprezenta un risc mare pentru Ucraina, nu este acceptabilă pentru ucraineni, iar referendumul nu va avea rezultate pozitive.“, a mai subliniat șeful de stat.

Întrebat dacă există vreun indiciu care să-l facă să creadă că Putin își dorește pacea, președintele ucrainean a precizat:

„Eu nu, să fiu sincer. Nu aud asta public, el nu vorbește despre pace. El spune că poate merge mai departe. Acestea nu sunt semnale de pace.“

Președintele Ucrainean a mai transmis că țara sa este interesată ca Rusia să „ returneze banii și să fie sub forma de despăgubiri.“

„Pentru noi, este important să primim fonduri pentru a ne reconstrui statul.“, a transmis oficialul ucrainean.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Zelenski dezvăluie ce i-a cerut lui Trump pentru pacea din Ucraina: „Trump a discutat cu Putin toate cele 20 de puncte ale planului”

Zalujnîi, un ambasador cu bagajele pregătite: Principalul rival a lui Zelenski se pregătește să-și părăsească postul din UK și să se întoarcă la Kiev