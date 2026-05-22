Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”

Victor Ponta a reacționat, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu, consilierul onorific al lui Nicușor Dan, pe Facebook. Vă reamintim că în cursul după-amiezii de joi, 21 mai, Vlad Voiculescu a efectuat o postare pe rețeaua de socializare și, ulterior, a editat-o. Gafa nu a rămas neconsemnată, iar dovada poate fi văzută AICI.

În urmă cu puțin timp, Victor Ponta a reacționat la postarea de pe Facebook a consilierului onorific al lui Nicușor Dan. Fostul premier susține că nu înțelege „cum ar putea cineva din PSD să mai gândească și acum o alianță de guvernare cu USR”.

„Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”

„Am văzut multe în politică, dar pur și simplu nu reușesc să înțeleg cum ar putea cineva din PSD să mai gândească și acum o alianță de guvernare cu USR. Nu am înțeles nici anul trecut cum s-a putut face o asemenea greșeală! USR este „brațul politic” al celor din afara României care ne tratează doar ca pe o colonie; useriștii sunt selectați pe criteriul obedienței față de „stăpânii” din afara țării noastre și al disprețului față de „băștinași”, pe care îi consideră proști, corupți, leneși și needucați. Iar ura atavică față de PSD este o condiție de bază pentru acceptarea în „sectă”; chiar și foștii pesediști, precum Miruță, trebuie să își arate zi de zi „căința” pentru greșelile trecutului!

Cum să faci alianțe și să „stai în pat” cu cineva care te urăște și are ca obiectiv fundamental distrugerea societății pe care tu o reprezinți? Mă rog, poate nu mai înțeleg eu politica… sau poate este altceva în spate?”, a notat Victor Ponta pe Facebook.

