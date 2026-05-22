Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”

Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”

Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Victor Ponta a reacționat, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu, consilierul onorific al lui Nicușor Dan, pe Facebook. Vă reamintim că în cursul după-amiezii de joi, 21 mai, Vlad Voiculescu a efectuat o postare pe rețeaua de socializare și, ulterior, a editat-o. Gafa nu a rămas neconsemnată, iar dovada poate fi văzută AICI.

În urmă cu puțin timp, Victor Ponta a reacționat la postarea de pe Facebook a consilierului onorific al lui Nicușor Dan. Fostul premier susține că nu înțelege „cum ar putea cineva din PSD să mai gândească și acum o alianță de guvernare cu USR”.

Mesajul scris de Victor Ponta. Sursă foto: Facebook

„Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”

„Am văzut multe în politică, dar pur și simplu nu reușesc să înțeleg cum ar putea cineva din PSD să mai gândească și acum o alianță de guvernare cu USR. Nu am înțeles nici anul trecut cum s-a putut face o asemenea greșeală! USR este „brațul politic” al celor din afara României care ne tratează doar ca pe o colonie; useriștii sunt selectați pe criteriul obedienței față de „stăpânii” din afara țării noastre și al disprețului față de „băștinași”, pe care îi consideră proști, corupți, leneși și needucați. Iar ura atavică față de PSD este o condiție de bază pentru acceptarea în „sectă”; chiar și foștii pesediști, precum Miruță, trebuie să își arate zi de zi „căința” pentru greșelile trecutului!

Cum să faci alianțe și să „stai în pat” cu cineva care te urăște și are ca obiectiv fundamental distrugerea societății pe care tu o reprezinți? Mă rog, poate nu mai înțeleg eu politica… sau poate este altceva în spate?”, a notat Victor Ponta pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele
16:24
Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele
FLASH NEWS Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE
16:22
Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE
REACȚIE Adrian Năstase îi răspunde Oanei Țoiu în scandalul desecretizării arhivelor MAE și o ironizează: „Liber la transparență. Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul”
15:09
Adrian Năstase îi răspunde Oanei Țoiu în scandalul desecretizării arhivelor MAE și o ironizează: „Liber la transparență. Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul”
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu prezice că românii îl vor regreta pe Klaus Iohannis: „Greu deosebești PSD-iști de PNL-iști”
14:49
Crin Antonescu prezice că românii îl vor regreta pe Klaus Iohannis: „Greu deosebești PSD-iști de PNL-iști”
FLASH NEWS Diana Buzoianu îi dă replica lui Florin Prunea, după acuzațiile de videochat. Ministra bănuiește un atac orchestrat politic
14:27
Diana Buzoianu îi dă replica lui Florin Prunea, după acuzațiile de videochat. Ministra bănuiește un atac orchestrat politic
FLASH NEWS Ilie Bolojan îl acuză pe Nicuşor Dan că tergiveresează numirea unui nou premier: „Va mai invita partidele la o altă rundă”
14:15
Ilie Bolojan îl acuză pe Nicuşor Dan că tergiveresează numirea unui nou premier: „Va mai invita partidele la o altă rundă”
Mediafax
Imperiul secret al filmelor piratate a căzut! Cum au spart polițiștii italieni rețeaua CINEMAGOAL care făcea milioane din streaming ilegal
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Detalii tulburătoare în cazul crimei din Bihor. Autopsia indică urme clare de violență sexuală asupra fetei de 18 ani
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Click
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Cancan.ro
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Ce se întâmplă doctore
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic: „Asistenta se plângea că s-a murdărit”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu animalele care trăiesc în orașe, arată un studiu global
SĂNĂTATE Reuters: Focarul de Ebola stârnește îngrijorări înaintea Cupei Mondiale 2026. Ce spun experții
16:51
Reuters: Focarul de Ebola stârnește îngrijorări înaintea Cupei Mondiale 2026. Ce spun experții
EDUCAȚIE Ce se întâmplă cu diploma de Bacalaureat, certificatele de competențe și anumite documente ale profesorilor. Guvernul a adoptat o nouă hotărâre
16:32
Ce se întâmplă cu diploma de Bacalaureat, certificatele de competențe și anumite documente ale profesorilor. Guvernul a adoptat o nouă hotărâre
AUTO Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare
16:19
Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare
ANCHETĂ Tatăl şi consilierul personal ai primarului din Săcăşeni-Satu Mare sunt judecaţi pentru viol asupra mai multor copii
16:07
Tatăl şi consilierul personal ai primarului din Săcăşeni-Satu Mare sunt judecaţi pentru viol asupra mai multor copii
FLASH NEWS ,,Toate proiectele de dezvoltare pe energie hidro sunt blocate de ONG-uri.” Declarația îi aparține șefului Hidroelectrica care a anunțat că nu mai candidează pentru încă un mandat din cauza presiunilor.
15:52
,,Toate proiectele de dezvoltare pe energie hidro sunt blocate de ONG-uri.” Declarația îi aparține șefului Hidroelectrica care a anunțat că nu mai candidează pentru încă un mandat din cauza presiunilor.
CONTROVERSĂ Reuters: Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA, invocând teorii ale conspirației
15:51
Reuters: Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA, invocând teorii ale conspirației

Cele mai noi

Trimite acest link pe