Partidul lui Viktor Orban acuză escaladarea violenței politice și lansează „Linia de Apărare”

Galerie Foto 3
Kocsis Máté, un deputat din partidul de guvernământ Fidesz, a publicat o postare amplă, pe Facebook, în care susține că în spațiul public din Ungaria ar exista o creștere a violenței, amenințărilor și hărțuirii la adresa susținătorilor partidului lui Viktor Orban.

Kocsis Máté acuză o escaladare a violenței politice în mediul public din Ungaria

În mesajul postat pe Facebook, Kocsis afirmă că o parte a discursului public, inclusiv din mediul online, ar fi degenerat în forme de „ură și intimidare”, iar astfel de fenomene s-ar fi intensificat după recentele evoluții electorale.

„Există unii care consideră că am tolerat prea mult timp violența „tisza” și ura în creștere, și există alții care cred că ar trebui să mai suportăm.

Dar suntem din ce în ce mai mulți cei care credem că s-a mers prea departe cu tensiunile necontrolate, mai ales după alegeri. Pe multe părți ale internetului este deja practic t*rror.

Politicieni care amenință – care își imaginează că sunt deja procurori sau judecători –, jurnaliști liberali instigatori și influenceri dezlănțuiți de furie au umplut spațiile publice.

Aceștia, de pe 12 aprilie, au scris deja despre „o Ungarie creștină batjocorită”, au scandat la petrecerile lor „să-i spânzurăm”, și au mascat în ironie ideea criminală că „să scoatem armele și să le împușcăm în cap pe persoanele Fidesz”. Iar pe cei care ar supraviețui „ar trebui să-i sărăcim până la a șaptea generație” sau să le luăm tot ce au. Doar pentru că sunt susținători Fidesz.”

„S-a ajuns prea departe

Kocsis spune că situația nu mai poate fi ignorată, mai ales după ce au existat deja cazuri de violență și hărțuire în rândul alegătorilor Fidesz.

„Efectele nu întârzie să apară în rândul populației. Chiar în noaptea alegerilor, un coleg de-al meu a fost bătut până la sânge în tramvai pentru că „nu s-a bucurat suficient” de victoria Tisza. În satele pașnice sunt hărțuiți susținătorii noștri, li se scrie pe porți să își părăsească locuințele sau sunt marcați cu autocolante casele „vinovate”. Există tot mai multe povești din întreaga țară despre violență, linșaj verbal, hărțuire online, agresarea copiilor unor părinți Fidesz și despre influenceri care spun că aceste lucruri sunt „meritate” și că toți votanții Fidesz merită asta – aproximativ două milioane și jumătate de oameni.

(De data aceasta, să lăsăm deoparte insultele și umilirile publice ale politicienilor.)

Da, mulți dintre alegătorii noștri știu că violența verbală sau fizică este pedepsită prin lege. Și s-a ajuns prea departe.

Nu vom mai sta pasivi. Recunoașterea unei înfrângeri electorale nu poate însemna supunere sau retragere nejustificată din partea unei comunități politice care a câștigat timp de 12 ani cu majorități de două treimi, care a scos țara din pragul falimentului, care a introdus cel mai mare sistem de sprijin pentru familii din Europa, care a protejat Ungaria de migrația ilegală, care a pus țara pe harta lumii, care a dublat averea națională și multe altele.”

Liderul Fidesz anunță lansarea „Liniei de Apărare”

Astfel, politicianul anunță crearea unei structuri denumite „Linia de Apărare”, care ar urma să ofere sprijin juridic, documentare de cazuri și monitorizarea presupuselor abuzuri împotriva susținătorilor politici.

„Ca prim pas împotriva violenței și urii, trebuie să ne protejăm susținătorii hărțuiți și persecutați, motiv pentru care vom construi și vom lansa rețeaua națională „Linia de Apărare”, pentru prevenirea abuzurilor legale, respingerea atacurilor personale și monitorizarea exceselor statului.

Vor primi protecție toți cei care au suferit agresiuni din cauza opiniilor politice și toți cei care au devenit victime ale valului de violență „tisza”.

Vom documenta fiecare caz, vom depune plângeri, vom oferi asistență juridică și vom folosi atât justiția, cât și spațiul public. Avocați, jurnaliști și persoane publice – oricâți sunt necesari. Dacă va fi nevoie, vom ieși în stradă pentru a ne proteja oamenii.”

Acuzații reciproce în spațiul public maghiar

Kocsis Máté susține că există informații potrivit cărora unele institușii ar putea fi implicate în această „răfuială politică”.

„Avem informații că unele instituții ale statului ar putea fi implicate în aceste acțiuni de răfuială politică și știm că există persoane care speră la promovări dacă participă.

Am observat și că în cazurile minore împotriva susținătorilor Fidesz există multă „eficiență” instituțională, dar despre alții, precum cercul lui Matolcsy Ádám, nu se mai vorbește.

Toate abuzurile și intimidările vor fi duse în instanță și făcute publice.

Mulți dintre noi vom lucra de acum înainte exclusiv la construirea acestui sistem. Aceasta este și sarcina mea, primită de la conducere.

„Linia de Apărare” este doar primul pas, dar unul esențial, pentru a contracara ura în creștere. Trebuie să protejăm susținătorii Fidesz de violență, de „t*rror” online și de abuzuri ale statului.

Înregistrați și documentați tot: violență online, hărțuire, distrugeri, tulburarea ordinii publice, constrângeri, instigare la ură împotriva unui grup, orice încălcare a legii, totul.

Vom face dreptate pentru toți, vom apăra demnitatea taberei civice și vom pune capăt „t*rrorului” liberal. Nu vă temeți, venim în curând”, a spus acesta pe pagina sa de Facebook.

