„Amestecul malaezian”. În ciuda blocadei impuse de SUA, Iranul a descoperit „portița” prin care exportă petrol și obține, lunar, miliarde de dolari

În ciuda intransigenței Iranului, blocada americană asupra porturilor Republicii Islamice – a început pe 13 aprilie – generează deja dureri reale și consecințe reale pentru Republica Islamică. Iranul a exportat un total de 29,45 milioane de barili de petrol în aprilie, în scădere de la 35,7 milioane raportate în luna precedentă, conform datelor de la Tanker Trackers.
Însă această cifră ascunde un punct de cotitură crucial: marea majoritate a exporturilor iraniene a avut loc în prima jumătate a lunii. Apoi, acestea au scăzut odată cu intrarea în vigoare a blocadei.
„Înainte de începerea războiului dintre SUA și Israel împotriva Republicii Islamice, pe 28 februarie, 20% din comerțul maritim mondial cu petrol trecea prin strâmtoarea Ormuz. În prezent, se pare că 200 de nave din 87 de țări rămân blocate în Golful Persic”, se arată într-o analiză publicată de Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (Foundation for Defense of Democracies – FDD).
În aprilie, Iranul a exportat 29.455.506 barili de țiței și naftă – amestec de hidrocarburi lichide ușoare (esență sau benzină brută); este obținut în procesul de rafinare a țițeiului, folosit ca materie primă în petrochimie sau ca solvent – o medie de 981.850 de barili pe zi.
Aceasta reprezintă o reducere de aproape 15% față de martie. Atunci, cifra era de 1,15 milioane de barili pe zi. În februarie, cifra era de 2,12 milioane de barili pe zi.
În absența unei blocade, această cifră ar fi rămas probabil peste 2 milioane bpd.
Datele preliminare din luna mai arată o nouă reducere a exporturilor.
Lipsesc informațiile credibile despre orice nivel de reducere pe care Iranul l-ar putea oferi clienților săi din timpul războiului. În consecință, este dificil de estimat cât a câștigat Iranul din aceste exporturi.
Cu toate acestea, presupunând un preț mediu pe baril între 100 și 110 dolari, Iranul ar fi putut câștiga între 2,9 și 3,2 miliarde de dolari în aprilie.
Când Iranul a reușit să exporte petrol, în aprilie, aproape 80% a mers în China. A fost achiziționat de așa-numitele rafinării de tip ceainic – mici unități independente de prelucrare a petrolului.
6,5% a fost destinat Indiei. Destinatarii celorlalte 13,5% sunt necunoscuți. Probabil reprezintă petrol care a suferit transferuri de la o navă la alta sau a fost vândut prin intermediul mai multor cumpărători pentru a masca utilizatorul final.
Un astfel de petrol este adesea marcat ca „amestec malaezian”.
Iată cum funcționează acest mecanism:
Profilul clienților de petrol și produse petroliere ai Iranului s-a schimbat ușor de la război. Acum reflectă o schimbare atât în geopolitică, cât și în geoeconomie.
Se crede că o scrisoare din aprilie a Departamentului Trezoreriei către băncile din Emiratele Arabe Unite (precum și către instituțiile financiare din China, Hong Kong și Oman) – și noile sancțiuni din această lună împotriva transportatorilor ilegali de petrol – au, de asemenea, un efect.
Pe de altă parte, emiterea unei derogări limitate de la sancțiuni pentru petrolul iranian aflat deja în tranzit sau în depozite plutitoare a permis Indiei să importe petrol din Iran pentru prima dată în șapte ani.
Dintre cele 19 petroliere care au transferat petrol iranian în aprilie, 10 erau nave sub pavilion iranian. Alte pavilioane au fost din Curaçao, Botswana, Guyana, Nicaragua, Comore și Hong Kong.
Toate petrolierele implicate în transportul de petrol iranian în aprilie fuseseră anterior angajate în activități care pot fi sancționate, se mai arată în analiza publicată de FDD.
Teheranul tergiversează discuțiile cu SUA. Astfel, testează hotărârea administrației Trump. Washingtonul ar trebui să continue să mențină și să aplice blocada.
Politica de blocadă post-conflict poate pune sare pe rănile regimului și îl poate priva și mai mult de principala sa sursă de venit, se mai precizează în analiza publicată de FDD.
