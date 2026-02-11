Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy, la cererea Casei Albe, plănuiește să organizeze alegeri în Ucraina, împreună cu un referendum privind acordul de pace, până pe 15 mai, relatează Financial Times.

Conform publicației, Zelenski ar urma să anunțe planurile de a organiza alegerile prezidențiale și referendumul pe 24 februarie, cu ocazia celei de-a patra aniversări a războiului Rusiei.

„Administrația Trump a cerut Kievului să organizeze ambele voturi până pe 15 mai, altfel el (Zelenski. — n.r.) riscă să piardă garanțiile de securitate oferite de SUA”, — raportează publicația, oficiali ucraineni și europeni.

Sursele FT subliniază că toate acestea se întâmplă pe fondul unei presiuni puternice din partea Casei Albe asupra Kievului, cu scopul de a încheia negocierile de pace între Ucraina și Rusia încă din primăvară. Publicația reamintește că Zelenski a declarat vinerea trecută jurnaliștilor că Washingtonul propune încheierea războiului înainte de luna iunie.

Publicația scrie că organizarea alegerilor ar reprezenta o schimbare dramatică pentru Zelenski, care a declarat în mod repetat că alegerile în Ucraina sunt imposibile atâta timp cât este în vigoare legea marțială, milioane de ucraineni sunt persoane strămutate, iar 20% din teritoriu se află sub controlul Rusiei.

Reuters a relatat săptămâna trecută că negociatorii americani și ucraineni au discutat supunerea unui potențial acord unui vot public, posibil chiar din luna mai.

Rusia, Ucraina şi Statele Unite s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi pentru a doua rundă de negocieri trilaterale. Acestea nu au dus la niciun progres major, ci doar la un schimb de 314 prizonieri de război, primul schimb de acest fel din octombrie.

Kremlinul a declarat marţi că nu a fost stabilită încă o dată pentru următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina, dar a afirmat că negocierile vor avea loc probabil în curând.

Potrivit Ukrainska Pravda, toate sondajele recente arată că majoritatea ucrainenilor sunt împotriva alegerilor înainte de încetarea ostilităţilor.

De asemenea, majoritatea ucrainenilor chestionaţi resping categoric propunerea de a transfera întreg Donbasul sub controlul Rusiei în schimbul garanţiilor de securitate din partea SUA şi Europei.

În acelaşi timp, majoritatea ucrainenilor chestionaţi – 55% – susţin organizarea unui referendum pe tema unui acord de pace care să pună capăt războiului cu Rusia, iar 32% sunt împotriva.

RECOMANDĂRILE AUTOTULUI:

Putin, greu de convins. Ucraina poate face concesii teritoriale, dar marea miză a liderului de la Kremlin este cu totul alta. „O chestiune de prestigiu politic extern și intern”

Putin, greu de convins. Ucraina poate face concesii teritoriale, dar marea miză a liderului de la Kremlin este cu totul alta. „O chestiune de prestigiu politic extern și intern”