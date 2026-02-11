Prima pagină » Știri externe » Financial Times: Zelenski plănuiește să organizeze alegeri și un referendum în Ucraina. Ce termen-limită i-ar fi impus Trump. Kievul riscă să piardă garanțiile de securitate dacă nu se supune cerințelor

Financial Times: Zelenski plănuiește să organizeze alegeri și un referendum în Ucraina. Ce termen-limită i-ar fi impus Trump. Kievul riscă să piardă garanțiile de securitate dacă nu se supune cerințelor

11 feb. 2026, 10:47, Știri externe
Financial Times: Zelenski plănuiește să organizeze alegeri și un referendum în Ucraina. Ce termen-limită i-ar fi impus Trump. Kievul riscă să piardă garanțiile de securitate dacă nu se supune cerințelor

Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy, la cererea Casei Albe, plănuiește să organizeze alegeri în Ucraina, împreună cu un referendum privind acordul de pace, până pe 15 mai, relatează Financial Times.

Conform publicației, Zelenski ar urma să anunțe planurile de a organiza alegerile prezidențiale și referendumul pe 24 februarie, cu ocazia celei de-a patra aniversări a războiului Rusiei.

„Administrația Trump a cerut Kievului să organizeze ambele voturi până pe 15 mai, altfel el (Zelenski. — n.r.) riscă să piardă garanțiile de securitate oferite de SUA”, — raportează publicația, oficiali ucraineni și europeni.

Sursele FT subliniază că toate acestea se întâmplă pe fondul unei presiuni puternice din partea Casei Albe asupra Kievului, cu scopul de a încheia negocierile de pace între Ucraina și Rusia încă din primăvară. Publicația reamintește că Zelenski a declarat vinerea trecută jurnaliștilor că Washingtonul propune încheierea războiului înainte de luna iunie.

Publicația scrie că organizarea alegerilor ar reprezenta o schimbare dramatică pentru Zelenski, care a declarat în mod repetat că alegerile în Ucraina sunt imposibile atâta timp cât este în vigoare legea marțială, milioane de ucraineni sunt persoane strămutate, iar 20% din teritoriu se află sub controlul Rusiei.

Reuters a relatat săptămâna trecută că negociatorii americani și ucraineni au discutat supunerea unui potențial acord unui vot public, posibil chiar din luna mai.

Rusia, Ucraina şi Statele Unite s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi pentru a doua rundă de negocieri trilaterale. Acestea nu au dus la niciun progres major, ci doar la un schimb de 314 prizonieri de război, primul schimb de acest fel din octombrie.

Kremlinul a declarat marţi că nu a fost stabilită încă o dată pentru următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina, dar a afirmat că negocierile vor avea loc probabil în curând.

Potrivit Ukrainska Pravda, toate sondajele recente arată că majoritatea ucrainenilor sunt împotriva alegerilor înainte de încetarea ostilităţilor.

De asemenea, majoritatea ucrainenilor chestionaţi resping categoric propunerea de a transfera întreg Donbasul sub controlul Rusiei în schimbul garanţiilor de securitate din partea SUA şi Europei.

În acelaşi timp, majoritatea ucrainenilor chestionaţi – 55% – susţin organizarea unui referendum pe tema unui acord de pace care să pună capăt războiului cu Rusia, iar 32% sunt împotriva.

RECOMANDĂRILE AUTOTULUI:

Putin, greu de convins. Ucraina poate face concesii teritoriale, dar marea miză a liderului de la Kremlin este cu totul alta. „O chestiune de prestigiu politic extern și intern”

Putin, greu de convins. Ucraina poate face concesii teritoriale, dar marea miză a liderului de la Kremlin este cu totul alta. „O chestiune de prestigiu politic extern și intern”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri
11:43
Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri
ACCIDENT Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”
11:40
Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”
CONTROVERSĂ Curierii Glovo au răbufnit în Italia. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile de muncă: „Mă simt ca un număr, nu există contact uman” 
11:15
Curierii Glovo au răbufnit în Italia. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile de muncă: „Mă simt ca un număr, nu există contact uman” 
CONTROL Extrema dreaptă din Europa cere o „poliție” de tip ICE pentru deportări, pe modelul promovat de Trump
11:11
Extrema dreaptă din Europa cere o „poliție” de tip ICE pentru deportări, pe modelul promovat de Trump
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 858. Sloganuri anti-Khamenei scandate la Teheran, în ajunul aniversării revoluției islamice din Iran
10:31
Război în Orientul Mijlociu, ziua 858. Sloganuri anti-Khamenei scandate la Teheran, în ajunul aniversării revoluției islamice din Iran
ANCHETĂ Noi detalii și imagini în cazul crimelor în serie de la Petrohan, Bulgaria. Ce spun procurorii despre cele șase decese suspecte
10:16
Noi detalii și imagini în cazul crimelor în serie de la Petrohan, Bulgaria. Ce spun procurorii despre cele șase decese suspecte
Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Digi24
Ungaria este cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană pentru al patrulea an consecutiv
Cancan.ro
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride sharing. Ce a pățit un italian: Bănuiala e că sunt înțeleși între ei
Cancan.ro
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași 😢
Ce se întâmplă doctore
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani de la moartea lui Matthew Perry
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Scandal uriaș! Fabrică rusească de tunuri, dotată cu tehnologie din UE
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre săpun și dezinfectant?

Cele mai noi

Trimite acest link pe