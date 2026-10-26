Rezultate alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Iotova câștigă primul tur la limită după numărarea a 84,5% dintre secțiile de votare. Cu cine se va confrunta în turul doi

Iliana Iotova, președinta în exercițiu a Bulgariei, conduce în primul tur al alegerilor prezidențiale din 25 octombrie, cu 34,6% din voturi. Andrei Gurov se află la doar 2,6 puncte procentuale în urmă, potrivit rezultatelor parțiale publicate de Comisia Electorală Centrală, după centralizarea a 84,5% dintre secțiile de votare.

Alegerile prezidențiale din Bulgaria se îndreaptă spre un al doilea tur, după ce niciun candidat nu a obținut majoritatea necesară pentru a câștiga scrutinul de duminică. Iliana Iotova, actuala șefă a statului, ocupă prima poziție în rezultatele provizorii, urmată îndeaproape de Andrei Gurov, fost premier interimar și fost viceguvernator al Băncii Naționale a Bulgariei, potrivit Trud.bg.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), până luni, 26 octombrie, la ora 06:00, fuseseră centralizate procesele-verbale din 84,5% dintre secțiile de votare.

Perechea formată din Iliana Iotova și Kiril Valchev a obținut 34,6% din sufragii. Pe poziția secundă, Andrei Gurov și Georgi Kandev au întrunit 32% din voturi.

Pe locul al treilea se situează Kostadin Kostadinov și Petar Volgin, cu 12,6%.

Celelalte rezultate parțiale indică următoarea distribuție:

Radostin Vassilev și Krasimir Manov – 4,6%;

Ivelin Mihaylov și Juliana Mateeva – 3,8%;

Ivan Hristanov și Stoyanka Cherkezova – 2,4%.

Restul perechilor de candidați au obținut fiecare sub 1%, iar 4,4% dintre alegători au ales opțiunea „Nu susțin pe nimeni”.

Al doilea tur al alegerilor prezidențiale este programat pentru duminică, 1 noiembrie.

Cine este Iliana Iotova, președinta Bulgariei care conduce primul tur

Născută la 24 octombrie 1964, la Sofia, Iliana Iotova are o carieră politică de aproape trei decenii, precedată de o perioadă în jurnalism.

A absolvit Liceul Francez „Alphonse de Lamartine” și Facultatea de Filologie Bulgară a Universității „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia. Ulterior, a urmat programe de specializare la Școala Națională de Administrație din Franța și la Centrul pentru Studii Europene din Strasbourg.

Între 1990 și 1997, a lucrat la Televiziunea Națională Bulgară, unde a ocupat succesiv funcțiile de reporter, redactor, prezentatoare și directoare a Direcției de Știri și Actualități, potrivit agenției bulgare de presă BTA.

În 1997, s-a alăturat Partidului Socialist Bulgar (BSP), preluând conducerea centrului de presă al formațiunii, funcție pe care a deținut-o până în 2007. În această perioadă, a ocupat și poziții în conducerea partidului, iar între 2005 și 2007 a fost deputată în Parlamentul Bulgariei.

În 2007, Iotova a devenit membră a Parlamentului European, unde a activat timp de zece ani, implicându-se în special în dosare privind libertățile civile, securitatea și migrația.

În noiembrie 2016, a fost aleasă vicepreședintă a Bulgariei, alături de Rumen Radev. Cei doi au obținut un nou mandat în 2021.

Iliana Iotova a devenit președintă a Bulgariei la 23 ianuarie 2026, după ce Curtea Constituțională a constatat încetarea anticipată a mandatului lui Rumen Radev, în urma demisiei anunțate de acesta pe 19 ianuarie.

Poziția Ilianei Iotova față de Rusia și războiul din Ucraina

În privința conflictului din Ucraina, Iliana Iotova susține identificarea unei soluții prin negocieri diplomatice, o poziție apropiată de cea exprimată de fostul președinte Rumen Radev. Acesta a pledat în repetate rânduri pentru dialog cu Moscova și a criticat anumite forme de asistență militară acordată Ucrainei.

Relațiile cu Rusia și sprijinul pentru Kiev continuă să fie subiecte importante ale dezbaterii politice din Bulgaria, țară membră NATO din 2004 și a Uniunii Europene din 2007.

În turul decisiv din 1 noiembrie, potrivit rezultatelor parțiale, Iliana Iotova urmează să îl înfrunte pe Andrei Gurov.