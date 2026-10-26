Scandal după alegerile din Brazilia. Flavio Bolsonaro refuză victoria lui Lula da Silva și cere anularea turului doi. De la ce a pornit disputa

Alegerile prezidențiale din Brazilia s-au încheiat, însă scandalul continuă. Flavio Bolsonaro refuză să recunoască înfrângerea în fața lui Luiz Inacio Lula da Silva și anunță că va cere anularea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Senatorul brazilian contestă decizia de prelungire a votării cu două ore.

Flavio Bolsonaro a anunțat duminică, 25 octombrie, că intenționează să conteste rezultatul alegerilor prezidențiale din Brazilia, după victoria lui Luiz Inacio Lula da Silva, care a obținut un al patrulea mandat neconsecutiv la conducerea țării.

Senatorul brazilian a declarat că nu va recunoaște înfrângerea și că va solicita anularea celui de-al doilea tur de scrutin, invocând o decizie luată în ziua votării de judecătorul Curții Supreme Cristiano Zanin, potrivit Reuters.

În centrul disputei se află hotărârea de a prelungi cu două ore programul secțiilor de votare, măsură criticată de Flavio Bolsonaro.

Senatorul a calificat decizia judecătorului Cristiano Zanin drept „inacceptabilă” și a anunțat că intenționează să folosească această situație pentru a solicita anularea scrutinului. O eventuală invalidare a scrutinului ar necesita parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația electorală braziliană și o decizie a autorităților competente.

Lula da Silva obține al patrulea mandat prezidențial

Lula da Silva este declarat câștigătorul alegerilor prezidențiale și obține al patrulea mandat de președinte al Braziliei. După numărarea a 99% din voturi, Curtea Electorală Supremă a constatat că președintele socialist a fost reales cu 51,76% din voturi (64 milioane de voturi). Senatorul conservator Flavio Bolsonaro a obținut 59 milioane de voturi (48,24%).

La prezidențialele braziliene – 127 de milioane de cetățeni brazilieni cu drept de vot au fost la urne duminică, 25 octombrie.