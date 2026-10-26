Ion Cristoiu: Pe hârtie, lucrurile par simple pentru Ilie Bolojan. În realitate, ele sunt deosebit de complicate

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție trecerea Partidului Național Liberal în opoziție.

„După 7 ani în care s-a aflat la putere, Partidul Național Liberal a trecut în opoziție. Potrivit declarațiilor susținute de Ilie Bolojan, președintele PNL, cel care a determinat această mișcare, partidul a luat această decizie în perspectiva alegerilor din 2028. Alegerile parlamentare din 2028 vor avea loc, cred, prin noiembrie.

Așadar, Ilie Bolojan a propus și a impus partidului o rămânere în opoziție timp de doi ani, cu făgăduiala că în urma acestei treceri partidul va câștiga alegerile parlamentare din 2028, din câte ne dăm seama într-o alianță cu USR de genul alianței „DA” din perioada Traian Băsescu-Călin Popescu Tăriceanu”, a declarat Ion Cristoiu.

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„Pe hârtie și în vorbe, lucrurile par frumoase”

„Pe hârtie și în vorbe, lucrurile par frumoase. PNL este în opoziție, se va mai bate cu alte două partide în opoziție, și în urma acestei politici va crește în sondaje și va câștiga alegerile din 2028. În realitate, lucrurile sunt mult mai complicate. Trebuie notat că această decizie este unică în postdecembrism. A mai existat un moment tot în cazul PNL, când, aflat într-o coaliție de guvernare USL cu PSD, e vorba de decizia din 25 februarie 2024 luată de Crin Antonescu ca PNL să plece de la guvernare deși nu a fost alungat, ba dimpotrivă, PSD a insistat să rămână, în urma unei mișculații cu Klaus Iohannis.

Manevra de acum a lui Ilie Bolojan este diferită deoarece cea a lui Crin Antonescu viza alegeri imediate, și anume alegerile prezidențiale. Crin Antonescu, dându-și seama că Victor Ponta va candida la președinție încălcând un soi de protocol din cadrul USL care spunea că Crin Antonescu va fi candidatul USL și Ponta va rămâne premier, a făcut această manevră în pregătirea prezidențialelor. E drept că viața a făcut ca Crin Antonescu să nu candideze, să candideze Iohannis. Crin Antonescu a căzut de la conducerea PNL și cel puțin din punctul de vedere al lui Crin Antonescu, din această hotărâre istorică s-a ales praful.

În primul rând, erau la putere PNL cu USL din 2012, deci doi ani, trecuseră și prin alegeri parlamentare și era calculat că vor sta în opoziție puțin timp. În cazul de față, excluzând varianta alegerilor anticipate, PNL trebuie să rămână în opoziție doi ani. După părerea mea, asta dă mari dureri de cap, lucrurile nu sunt așa de simple pentru Ilie Bolojan din mai multe motive”, a continuat publicistul.

„PNL se confruntă acum cu alte două partide de opoziție”

„Unu: oameni, PNL-iști care au fost până acum în structurile puterii, au trebuit să plece, deci și-au pierdut salariile într-un fel. Doi: în partid există o grupare puternică, așa zisa puciștilor, care alcătuiesc o platformă. În materie de parlamentari sunt vreo 30, la nivel de consilii județene sunt 5 președinți. Toate acestea constituie o forță de presiune, o grupare care îl atacă din interior pe Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a semnat un acord cu guvernul Luca Niculescu prin care se angajează să facă opoziție constructivă, o prostie. În plus, PNL se confruntă acum cu alte două partide de opoziție, USR și AUR, în bătălia pentru creșterea în sondaje. Așadar, după părerea mea, este o decizie despre care vom vedea dacă este bună sau rea pentru Ilie Bolojan peste câteva luni. Deocamdată, există o euforie a victoriei din 2028”, a conchis Ion Cristoiu.