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Trump, atac dur la adresa Norvegiei, nemulțumit că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace: „O țară de rahat. Nu vreau niciun norvegian în SUA”

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Donald Trump a lansat noi atacuri la adresa Norvegiei, nemulțumit că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace. Președintele SUA a folosit un limbaj vulgar și a declarat că nu mai dorește imigranți norvegieni pe teritoriul american.

Președintele Donald Trump, a criticat duminică Norvegia, pe care a numit-o o „țară de rahat”, în timpul unui miting electoral organizat în Port Huron, statul Michigan. Liderul american și-a exprimat din nou nemulțumirea că nu a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace și a afirmat că cetățenii norvegieni nu mai sunt bineveniți în SUA, potrivit Forbesc.com.

Declarațiile au fost făcute în perspectiva alegerilor americane de la jumătatea mandatului, programate pentru săptămâna viitoare, în cadrul unui discurs în care Trump a abordat și politica de imigrație.

Trump: „Nu vreau pe nimeni din Norvegia”

În fața susținătorilor săi, președintele american a făcut referire la recentele tulburări din Franța și a susținut că Statele Unite ar trebui să selecteze mai atent țările din care acceptă imigranți.

„Pentru că nu am primit Premiul Nobel… Nu vreau pe nimeni din Norvegia”, a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite, potrivit Reuters.

Liderul de la Casa Albă și-a continuat discursul folosind expresia „țară de rahat” pentru a descrie Norvegia, formulare pe care a mai utilizat-o în trecut în referiri la Haiti, Libia, Somalia și Yemen.

Sursa video – X/@Acyn

Nemulțumirea lui Trump față de Comitetul Nobel norvegian

Donald Trump a criticat în repetate rânduri faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace. La începutul lunii octombrie, șeful de la Casa Albă a calificat neacordarea distincției drept o „pată de neșters” asupra Norvegiei.

Premiul este decernat de Comitetul Nobel norvegian, instituție cu sediul la Oslo, care selectează laureatul în baza procedurilor stabilite prin testamentul lui Alfred Nobel. Decizia privind câștigătorul aparține comitetului, nu guvernului norvegian.

Norvegia se numără printre statele cu cele mai ridicate venituri pe cap de locuitor, potrivit indicatorilor economici ai Fondului Monetar Internațional. În prima jumătate a anului 2026, fondul suveran de investiții al țării a raportat un profit record de 1.750 de miliarde de coroane norvegiene, echivalentul a aproximativ 184,3 miliarde de dolari.

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