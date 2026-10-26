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Alegeri prezidențiale în Bulgaria. Iliana Iotova, câștigătoarea turului 1, face apel la pace

Alegeri prezidențiale în Bulgaria. Iliana Iotova, câștigătoarea turului 1, face apel la pace
Alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Iotova, câștigătoarea turului 1
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În cursa pentru alegerile prezidențiale din Bulgaria au mai rămas doar doi candidați. Iliana Iotova și Andrei Ghiurov se vor înfrunta în turul 2, programat la 1 noiembrie.

Până atunci, ambii și-au prezentat prioritățile pe care le au. Iotova a făcut apel la pace, în timp ce adversarul său a invitat-o la o dezbatere publică.

Iliana Iotova a preluat președinția Bulgariei în ianuarie 2026, după demisia lui Rumen Radev

Iliana Iotova a preluat președinția Bulgariei în ianuarie 2026, după demisia lui Rumen Radev

„Asupra acestui lucru ne vom concentra”

Iliana Iotova și Andrei Ghiurov se pregătesc pentru confruntarea decisivă din Bulgaria. Cei doi au transmis mesaje diferite alegătorilor, Iotova insistând asupra păcii și participării la vot, iar Ghiurov cerând o dezbatere directă despre viitorul țării.

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Actuala șefă a statului a declarat că mesajul său de pace trebuie să ajungă la cât mai mulți cetățeni, în ultima săptămână de campanie electorală: „Asupra acestui lucru ne vom concentra în săptămâna următoare”. Iotova a insistat asupra participării la vot, avertizând că schimbările politice nu pot avea loc fără implicarea cetățenilor: „Este o iluzie să crezi că schimbarea poate fi realizată fără vot”.

Totodată, ea și-a exprimat încrederea că Bulgaria va prospera în următorii ani și și-a reafirmat angajamentul de a fi „un președinte al păcii”. Mai mult, a precizat că nu dorește să vadă steaguri străine arborate în piețele și pe străzile Bulgariei.

De asemenea, Iotova a promis o campanie electorală corectă și a declarat că nu dorește ca Bulgaria să fie condusă de coaliții politice improvizate. Legat de participarea redusă la vot, a pus acest lucru pe seama absenței partidului GERB, a doua forță politică a țării, din cursa prezidențială. Prezența la vot în primul tur al alegerilor prezidențiale a fost a fost estimată la aproximativ 22,5%.

Ghiurov: „O invit la o dezbatere deschisă”

Contracandidatul său, Andrei Ghiurov, fost premier interimar al Bulgariei, este susținut de partidele prooccidentale de opoziție. El a invitat-o pe Iotova la o dezbatere televizată înaintea scrutinului din 1 noiembrie.

„Aș dori să o invit pe doamna Iotova să participe alături de mine la o dezbatere deschisă, sinceră și civilizată în fața cetățenilor bulgari. Să ne prezentăm pozițiile și viziunile despre modul în care intenționăm să ne exercităm atribuțiile și despre cum vom acționa atunci când Bulgaria se va afla în fața unor alegeri dificile”, a declarat Ghiurov.

Ghiurov a precizat că echipa sa nu a purtat negocieri cu conducerile partidelor politice și că nu intenționează să înceapă asemenea discuții înaintea turului al doilea. El susține că se bazează exclusiv pe sprijinul alegătorilor bulgari și că țara are nevoie de un președinte capabil să limiteze concentrarea puterii și să unească societatea – „Bulgaria este una singură și nu trebuie să ne împărțim în noi și ei”.

Cum a ajuns președinte Iliana Iotova

Iliana Iotova a preluat președinția Bulgariei în ianuarie 2026, după demisia lui Rumen Radev, care a renunțat la funcție pentru a participa la alegerile parlamentare. Radev a câștigat alegerile și a devenit premier al Bulgariei, iar Iotova candidează acum pentru un mandat prezidențial de cinci ani.

În primul tur al alegerilor prezidențiale, Iotova a obținut 34,6% din voturi, iar Andrei Ghiurov 32,7%, potrivit rezultatelor neoficiale prezentate de Alpha Research. Niciunul dintre cei doi nu a obținut majoritatea necesară pentru a câștiga alegerile.

Turul 2 va avea loc la 1 noiembrie.

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