Localnicii din Ştefăneşti Argeş au luat la pietre pompierii şi poliţiştii veniţi să le stingă Focul lui Sumedru, aprins în loc nepermis

Poliţiştii şi pompierii chemaţi de localnici să stingă un foc făcut într-un loc nepermis, în noaptea de Sf. Dumitru, au fost agresaţi de către mai multe persoane, supărate că nu sunt lăsate să se manifeste după obicei.

Potrivit tradiţiei, în anumite zone din Muntenia, în noaptea de dinainte de Sf Dumitru, se fac focuri ritualice care au ca semnificaţie purificarea şi fertilitatea locului şi poartă numele de Focul lui Sumedru(n. r sau Sâmedru, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie).

Focul reprezintă un substitut al vechiului zeu al vegetației care moare odată cu sfârșitul iernii pastorale și renaște în primăvară.

Flăcările mari aprinse pe dealuri au rolul de a purifica spațiul, de a alunga spiritele rele, lupii și ghinionul, și de a aduce belșug gospodăriilor.

Dacă până la instaurarea noilor norme de prevenire a incendiilor fiecare persoană putea să aprindă un foc oriunde se nimerea, de câţiva ani acestea se fac doar în locuri special amenajate şi cu aviz PSI.

Au făcut foc în loc nepermis de normele PSI

În noaptea dintre 25 octombrie spre 26 octombrie, cetăţenii care locuiesc pe Strada Sticlelor, din Ştefăneşti- Argeş, au început să arunce cu pietre în echipajul de pompieri şi poliţişti sosiţi la faţa locului ca să stingă focul şi spiritele încinse ale localnicilor.

În urma incidentelor, un pompier a fost lovit în burtă cu o cărămidă, din câte a povestit acesta colegilor, şi a ajuns la spital. Au mai fost avariate şi maşinile de pompieri şi poliţie din cauză faptului că oamenii supăraţi că li se stinge focul au început să arunce cu pietre în autospecialele oamenilor legii.

„Pe parcursul misiunii de stingere a incendiului, persoanele aflate la fața locului au manifestat un comportament agresiv atât față de forțele de intervenție, cât și față de autospeciala de stingere. În urma incidentului, unul dintre colegii noștri a fost rănit, fiind asistat medical de un echipaj SMURD și transportat la spital pentru investigații de specialitate”, transmite ISU Argeş, prin purtătorul de cuvânt Isabela Ifrim.

Situaţia s-a calmat la apariţia unui echipaj de jandarmi.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a postat un mesaj pe pagina oficială de facebook, referitor la acest incident.