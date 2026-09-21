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AfD câștigă alegerile în Mecklenburg-Pomerania Inferioară cu aproape 38%, dar rămâne izolată politic. Die Linke se impune la Berlin cu 25,5%. Merz admite un „dezastru electoral” pentru CDU

AfD câștigă alegerile în Mecklenburg-Pomerania Inferioară cu aproape 38%, dar rămâne izolată politic. Die Linke se impune la Berlin cu 25,5%. Merz admite un „dezastru electoral” pentru CDU
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Noile alegeri din Germania prefigureză o înfrângere tot mai clară a partidului CDU, formațiunea cancelarului german, Friedrich Merz.  În urma scrutinului desfășurat dumunică, AfD a obținut aproape 38%, câștigând astfel alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. De asemenea, partidul de extremă stângă, Die Linke s-a impus la Berlin cu peste 25%. 

Alegerile regionale din Germania au produs două victorii spectaculoase la capetele opuse ale spectrului politic. Alternativa pentru Germania (AfD) s-a clasat pe primul loc în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în timp ce Partidul Stângii (Die Linke) a câștigat scrutinul din Berlin, potrivit rfi.fr.

23 February 2025, Berlin: Alice Weidel, federal chairwoman and candidate for chancellor of the AfD, speaks at the AFD election party at the AfD federal office. The early election to the 21st German Bundestag took place on Sunday.,Image: 968106498, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no

Potrivit rezultatelor finale parțiale difuzate de televiziunile publice ARD și ZDF, AfD a obținut aproape 38% din voturi în Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Este a doua victorie regională importantă a formațiunii, după succesul înregistrat la începutul lunii septembrie în Saxonia-Anhalt.

Sursa video – X/@RippleXrpie

În schimb, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, a suferit o înfrângere fără precedent. Creștin-democrații au luat doar 4,9%, sub pragul electoral, acesta fiind cel mai slab rezultat al formațiunii din istoria Republicii Federale Germania.

SPD s-a clasat pe poziția a doua, cu aproximativ 36%. Manuela Schwesig, actuala șefă a guvernului regional și principala candidată a social-democraților, le-a mulțumit alegătorilor și s-a declarat pregătită să rămână la conducerea executivului.

Pentru a putea guverna, Schwesig ar urma să construiască o coaliție cu Die Linke, care a obținut aproximativ 7%, și Verzii, creditați cu circa 6%.

AfD câștigă alegerile, dar rămâne izolată politic

Victoria AfD nu îi garantează partidului accesul la guvernarea landului. Celelalte formațiuni continuă să excludă o colaborare cu dreapta radicală, ceea ce înseamnă că, în pofida clasării pe primul loc, AfD riscă să rămână în opoziție.

Copreședinta partidului, Alice Weidel, a anunțat după publicarea primelor estimări că AfD este pregătită să negocieze cu celelalte formațiuni pentru constituirea unei majorități în Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Weidel făcuse o declarație similară după victoria partidului în Saxonia-Anhalt.

Alice Weidel, șefa AfD - Foto: Profimedia images

Alice Weidel, șefa AfD – Foto: Profimedia images

Rezultatul reprezintă însă o lovitură puternică pentru Friedrich Merz. Cancelarul german și liderul CDU și-a asumat responsabilitatea politică pentru scorul obținut de partid.

Merz a vorbit despre un „dezastru electoral” în Mecklenburg-Pomerania Inferioară și a promis că guvernul federal își va continua programul de reforme. Acestea reprezintă „antidotul la otrava autoritară care pătrunde din ce în ce mai mult în societate”, a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei și președintele CDU.

Faptul că CDU a reușit totuși să treacă pragul de 5% și să rămână reprezentată în parlamentul regional de la Schwerin îi oferă lui Merz un minim răgaz politic. În ciuda nemulțumirilor din interiorul formațiunii și a speculațiilor privind o eventuală demisie, liderul creștin-democrat este așteptat să rămână în funcție.

27 May 2025, Finland, Turku: German Chancellor Friedrich Merz gives a press conference after a joint meeting with the Finnish Prime Minister. Photo: Kay Nietfeld/dpa

Die Linke câștigă Berlinul. AfD își dublează scorul în capitală

La Berlin, marele câștigător este Die Linke. Partidul Stângii a obținut peste 25% din voturi și se află în poziția de a conduce viitorul executiv regional.

Elif Eralp, principala candidată a formațiunii, va avea însă nevoie de parteneri pentru construirea unei majorități. Scenariul indicat de rezultate este o alianță cu Verzii, care au trecut de 15%, și SPD, creditat cu aproximativ 11%.

Eralp provine dintr-o familie de migranți turci și ar deveni al doilea lider al unui guvern regional german provenit dintr-o familie de origine turcă, după Cem Özdemir, ales în această primăvară premier al landului Baden-Württemberg.

CDU, formațiunea care a condus până acum guvernul Berlinului, a obținut aproximativ 20% din voturi.

AfD a înregistrat o creștere puternică și în capitală, unde și-a dublat aproximativ susținerea electorală și a depășit pragul de 15%. Și aici, însă, refuzul celorlalte partide de a colabora cu formațiunea îi limitează perspectivele de a participa la guvernare.

Ascensiunea AfD a provocat și o reacție dură din partea Comitetului Internațional Auschwitz, care avertizează asupra consecințelor pe care rezultatele electorale le-ar putea avea asupra imaginii Germaniei în exterior.

„Faptul că tocmai în Germania alegătorii vor să le încredințeze puterea guvernamentală extremiștilor de dreapta li se pare multor oameni din Europa de-a dreptul grotesc”, a declarat Christoph Heubner, vicepreședintele executiv al Comitetului Internațional Auschwitz.

Modul în care lumea privește Germania s-ar putea „întuneca și mai mult”, a avertizat ulterior Heubner.

Potrivit acestuia, prea puțini politicieni de la Berlin ar înțelege „ce lovituri de tunet este zdruncinată democrația din Germania în prezent și cu ce pierdere de încredere este însoțită această evoluție”.

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