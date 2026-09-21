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Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani

Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford, a murit la vârsta de 27 de ani
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Modelul Presley Gerber, fiul celebrei Cindy Crawford, a murit la 27 de ani, transmite News.ro.

Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a declarat că Presley Gerber a murit duminică, în timp ce se afla într-un centru de reabilitare. Cauza decesului nu a fost precizată.

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Purtătorul de cuvânt al lui Cindy Crawford a confirmat informația. El a spus că familia solicită respectarea intimității într-un moment dureros.

Presley Gerber s-a născut în 1999, fiind unul dintre cei doi copii pe care Crawford îi are împreună cu antreprenorul Rande Gerber.

La fel ca sora sa, Kaia Gerber, tânărul a intrat în lumea modelingului de la o vârstă fragedă.

Gerber a debutat pe podium pentru Moschino la doar 16 ani.

Fiul lui Crawford a continuat să defileze pentru mărci prestigioase precum Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, dar și Tommy Hilfiger și Ralph Lauren.

Acesta a apărut în campanii publicitare pentru Calvin Klein, Celine, Pepsi și Omega, dar și reviste precum GQ Style și The New York Times Style Magazine.

Mai mult, Presley Gerber a fost investitor și antreprenor, potrivit DNA Model Management, agenția care l-a reprezentat pe model.

Presley Gerber consuma antidepresive

Gerber a vorbit fără perdea, în ultimii ani, despre consumul de droguri. În decembrie 2025, acesta descria, pe Instagram, modul în care folosește medicamentele prescrise, inclusiv antidepresive și Xanax pentru atacurile de panică.

„Presley – te iubim și nu ești singur”, a fost mesajul mamei sale, Cindy Crawford, la momentul respectiv.

La începutul lunii septembrie, Kaia, sora lui Presley, a vorbit despre lupta lui cu dependența, într-un articol pentru „Vogue”.

„Când se întâmplă aşa ceva într-o familie, toată lumea se simte cumva depășită de situație”, a spus Kaia. „Cred că acesta este şi motivul pentru care am început să mă consider cea mai uşor de gestionat şi nu am vrut niciodată să cer ajutor”.

Sursa foto: Profimedia

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