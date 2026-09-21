Jandarmii se pregătesc ca de război pentru aducerea lui Călin Georgescu la sediul DIICOT. Susținătorii fostului candidat la președinție îl așteaptă cu steaguri și pancarte

Călin Georgescu a fost oprit luni dimineață în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziție. După încheierea verificărilor de la locuință, acesta urmează să fie dus la sediul DIICOT din București pentru audieri.

În fața sediului DIICOT, jandarmii au pus deja garduri, iar susținătorii fostului candidat la președinție au început să se adune. Oamenii au venit cu steaguri și pancarte cu mesaje religioase. Aceștia strigă ”Justiție, nu corupție” , ”Libertate” și sunt extrem de revoltați. Un bărbat chiar strigă ”Arestați-ne pe toți!”.

Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat

Anchetatorii desfășoară cinci percheziții în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, ancheta vizează trei persoane doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani, care ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat în România și Marea Britanie și că membrii acesteia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care ar fi putut facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate. Prejudiciul investigat în dosar este estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.