Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat la RFI România că va depune până la finalul acestei săptămâni programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri în Parlament. Acesta estimează că audierile miniștrilor vor avea loc la începutul săptămânii viitoare și subliniază că va solicita ca fiecare audiere să dureze cel puțin 60 de minute.
„Estimarea mea este că în cursul acestei săptămâni vom avea dialog cu grupurile parlamentare și estimarea mea este că până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare și cabinetul de miniștri în Parlamentul României și că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament”, a declarat Siegfried Mureșan la RFI România.