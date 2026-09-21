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Siegfried Mureșan anunță când va depune lista miniștrilor în Parlament: „La începutul săptămânii viitoare vom avea audierile”

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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat la RFI România că va depune până la finalul acestei săptămâni programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri în Parlament. Acesta estimează că audierile miniștrilor vor avea loc la începutul săptămânii viitoare și subliniază că va solicita ca fiecare audiere să dureze cel puțin 60 de minute.

„Estimarea mea este că în cursul acestei săptămâni vom avea dialog cu grupurile parlamentare și estimarea mea este că până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare și cabinetul de miniștri în Parlamentul României și că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament”, a declarat Siegfried Mureșan la RFI România.

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Siegfried Mureșan vrea audieri de cel puțin 60 de minute pentru miniștrii

Premierul desemnat a precizat că va cere ca fiecare candidat pentru un portofoliu de ministru să beneficieze de o audiere de cel puțin o oră în Parlament.

„Voi solicita Parlamentului, președinților celor două Camere, ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute. Doresc ca audierile miniștrilor să fie serioase și ca miniștrii să aibă șansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiți să ocupe aceste portofolii”.

El a susținut că parlamentarii trebuie să aibă suficient timp pentru un dialog cu persoanele propuse pentru funcțiile de ministru și pentru a le adresa întrebări.

„Din respect față de Parlamentul României cred că și parlamentarii trebuie să aibă șansa unui dialog serios cu candidații pentru poziția de ministru și să aibă șansa să adreseze întrebări. Niciodată nu mi-au plăcut audieri făcute pe repede înainte, de 30 de minute. De aceea, audierea fiecărui ministru, așa voi solicita Parlamentului, minimum 60 de minute, pentru a putea avea un dialog serios”, a explicat premierul desemnat.

Mureșan: „Nu îmi e teamă de audieri serioase”

Siegfried Mureșan a dat asigurări că persoanele pe care le va propune pentru funcțiile de ministru vor fi pregătite să răspundă întrebărilor parlamentarilor.

„Miniștrii pe care îi voi propune vor fi bine pregătiți. Nu ești capabil să fii ministru în Guvernul României dacă îți e teamă de o sesiune de întrebări și răspunsuri de 60 de minute cu parlamentarii”.

Premierul desemnat a mai spus că viitorii miniștri trebuie să își cunoască bine portofoliile, să poată comunica în condiții dificile și să explice prioritățile pe care le vor avea în funcție.

„Consider că miniștrii trebuie să își cunoască bine portofoliul, trebuie să fie capabili să comunice bine în orice condiții, trebuie să fie capabili să le explice oamenilor prioritățile pe care le vor avea. De aceea, nu îmi e teamă de audieri serioase, de audieri mai lungi în Parlament”.

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