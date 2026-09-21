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Simona Halep, prezentă la ziua de naștere a lui Patrick Ciorcilă, fiului fondatorului Băncii Transilvania. Ce alte vedete au mai venit la petrecere

Simona Halep, prezentă la ziua de naștere a lui Patrick Ciorcilă, fiului fondatorului Băncii Transilvania. Ce alte vedete au mai venit la petrecere
Halep, prezentă la ziua de naștere a lui Patrick Ciorcilă, fiului fondatorului Băncii Transilvania
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Simona Halep (34 de ani) a fost prezentă la ziua de naștere a lui Patrick Ciorcilă, fiul fondatorului Banca Transilvania, cea mai mare instituție financiară din România. Potrivit PROSPORT, petrecerea s-a ținut la un resort de lux din Băile Felix.

Printre vedetele care au apărut la eveniment s-au numărat Andreea Esca (54 de ani) și Adrian Mutu (47 de ani). Ambii au venit însoțiți de partenerii lor.

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Într-o serie de imagini distribuite de Patrick Ciorcilă pe InstaStory se vede că a fost o petrecere de zile mari. Bannerul de întâmpinare la petrecere, precum și tortul aniversar au avut legătură cu lumea tenisului, „30-love” („30-0”, scor din tenis).

Și Simona Halep a distribuit o fotografie. Ea apare alături de Patrick Ciorcilă, Andrei Pavel, Adrian Mutu și Omer Tetik (CEO al Băncii Transilvania). „Best party” (n.r. – cea mai bună petrecere), a scris ea într-un scurt mesaj.

Fost jucător de tenis, Patrick Ciorcilă este acum directorul turneului WTA Transylvania Open, dar și co-fondator al Sports Festival. Între el și Simona Halep este o legătură mai veche, BT fiind unul dintre primii sponsori ai fostului lider mondial feminin.

Retras din activitate în februarie 2025, Ciorcilă a devenit responsabil de imaginea Simonei Halep, prin intermediul companiei Sports Festival. Această firmă s-a ocupat și de meciul de retragere al „Briliantului” Mutu, în 2022, precum și de cel al dublei campioane de Grand Slam, în vara acestui an, reamintește ProSport.

„Un nou început împreună! Grupul Sports Festival o va reprezenta pe Simona Halep. De-acum înainte, noi vom fi echipa care va avea grijă de proiectele ei cu aceeași pasiune pe care am avut-o mereu, urmărind-o în timp ce făcea istorie pe parcursul carierei sale. Sports Festival va gestiona de acum înainte parteneriatele strategice ale Simonei Halep, colaborările de imagine și procesul de negociere a contractelor”, a anunțat la acea vreme Sports Festival, într-o postare comună cu Simona Halep, făcută pe contul de Instagram.

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