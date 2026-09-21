În perioada perioada 23-25 septembrie 2026, Xi Jinping se va întâlni la Washington, cu Donald Trump. Este cea de-a doua întâlnire dintre cei doi președinți, după summitul din luna mai, desfășurat la Beijing.

Pe 23 septembrie, Trump îl va întâmpina pe Xi Jinping – care va fi însoțit de soția sa, Peng Liyuan – la baza aeriană Andrews.

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Pe 24 septembrie, Donald Trump și Melania Trump îi vor primi pe Xi Jinping

Cei doi președinți vor participa la o paradă militară în Grădina Roșie.

Seara, Donald Trump va organiza o cină oficială pentru delegația chineză în Sala Est a Casei Albe.

Cei doi lideri vor susține discursuri.

Pe 25 septembrie, Donald Trump și Melania Trump îi vor primi pe Xi Jinping și Peng Liyuan la o întâlnire privată, la ceai, la Casa Albă.

Scott Kennedy – consilier senior și președinte al catedrei de administrație pentru afaceri și economie chineză la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) – a subliniat că simpla întâlnire a liderilor celor mai puternice două țări ale lumii reprezintă o realizare ce merită apreciată.

Decalaj important între ambițiile lui Trump și Xi

Există, totuși, un decalaj între ambițiile lor limitate în ceea ce privește subiectele și rezultatele probabile. Punând în balanță și provocările cu care se confruntă lumea, rezultă un vid tot mai mare în ceea ce privește conducerea globală, continuă autorul analizei.

Statele Unite și China au un interes puternic în menținerea unui calm superficial în relație.

„Economia americană are puncte forte substanțiale. Sunt determinate – în principal – de investițiile în inteligență artificială. Există, însă, și puncte slabe evidente:

inflația persistentă

șomajul în creștere

datoria aflată în creștere rapidă.

Piața obligațiunilor este deja instabilă. Odată cu apropierea alegerilor de la mijlocul mandatului, nu este în interesul administrației Trump să genereze o criză în relația bilaterală chiar acum.

Probabil că Beijingul efectuează un calcul similar. În ciuda – sau poate din cauza – progreselor sale tehnologice, previziunile sale macroeconomice sunt la fel de incerte.

Xi se află în primele luni de planificare pentru cel de-al 21-lea Congres al Partidului. Congresul va avea loc în toamna anului 2027. Xi va primi un al patrulea mandat de cinci ani ca șef al Partidului Comunist Chinez (PCC).

La fel ca și Trump, soarta sa politică va fi lustruită de un mediu internațional stabil, care se reduce în mare parte la menținerea păcii cu Washingtonul, notează autorul analizei.

Un armistițiu comercial care ar putea fi prelungit

Observatorii se pot aștepta ca actualul armistițiu comercial să fie prelungit.

„China ar putea permire un flux mai mare de pământuri rare către Statele Unite și alte țări. Accesul Japoniei la pământuri rare este, de asemenea, o prioritate ridicată pentru Washington.

Administrația Trump nu ar mai impune tarife cumulative Chinei mai mari decât rata în vigoare la reuniunea de la Busan – octombrie 2025.

Se pare că Beijingul a încercat să prelungească acordul actual până la sfârșitul administrației Trump. Statele Unite preferă o prelungire de doar șase luni. Compromisul evident ar fi încă un an”, explică Scott Kennedy.

Acorduri și rezultate limitate

Summitul nu va eșua, consideră autorul analizei. De ce? Pentru că așteptările au fost reduse aproape la zero.

„Beijingul ar prefera probabil o listă lungă de rezultate. Washingtonul ar vrea o listă mai scurtă. Niciuna dintre părți nu are prea multe ambiții pentru acorduri și compromisuri inovatoare.

În schimb, așteptați-vă la acorduri, progrese și rezultate limitate.

acordul ambelor părți de a reduce tarifele la niveluri standard pentru 30 de miliarde de dolari din exporturile celeilalte părți;

mai multe acorduri privind avioanele Boeing, componentele de aeronave și produsele agricole;

o discuție inițială despre problemele de siguranță ale inteligenței artificiale;

ajustări subtile ale limbajului despre încercarea de a pune capăt conflictelor din Ucraina și Golful Persic;

un accent pus pe importanța Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) și a G20.

Trump și Xi se vor întâlni în noiembrie la Shenzhen și în decembrie la Miami. pentru mai multe discuții similare”, anticipează Scott Kennedy.

Beijingul ar putea face mult mai mult

Strategia administrației Trump se confruntă cu obstacole atât pe frontul comercial, cât și pe cel al securității. Problemele dintr-un domeniu – un armistițiu precar cu Beijingul – împiedică succesul în altele.

„De exemplu, obținerea ajutorului Beijingului în privința Ucrainei și Iranului. Washingtonul se trezește din ce în ce mai mult jucând simultan în defensivă pe mai multe fronturi.

În schimb, Beijingul ar putea face mult mai mult. Dar se mulțumește să își termine timpul de lucru cu administrația Trump. Vrea să țină la distanță presiunea din partea Uniunii Europene și a altor state.

În acest timp, își promovează treptat propria abordare a guvernanței globale în diversele foruri pe care le conduce.

Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO)

Organizația Mondială de Cooperare în domeniul Inteligenței Artificiale (WAICO).

Xi va aduce, probabil, un grup impresionant de directori corporativi de la unele dintre cele mai importante firme de înaltă tehnologie din China.

Este puțin probabil să li se ofere spațiu pentru a-și prezenta companiile și expertiza.

Asta înseamnă o oportunitate pierdută pentru China de a prezenta o imagine mai nuanțată a societății sale unui public important.

Dacă nimic nu merge prost, iar Xi își exprimă falsa admirație față de noul heliport al Casei Albe, cele două părți vor considera reuniunea un succes”, încheie autorul analizei.