Ion Cristoiu: Alegerile din Germania – Un nou eșec istoric al cancelarului Merz

În Pastila sa editorială de luni, 21 septembrie, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că alegerile din Germania au reprezentat un eșec istoric al cancelarului Merz.

„După landul Saxonia, a venit rândul a încă două landuri din Germania la alegeri pentru guvernarea locală, și anume Berlin, care este un oraș-land, și Pomerania Orientală, un land. Este foarte important de precizat: nu au fost alegeri municipale, ci alegeri, să spunem, regionale. Germania este alcătuită din landuri, fiecare land are propria guvernare și o anumită autonomie, deci putem considera alegerea la nivel de land și ca un test pentru întreaga Germanie.

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Criteriile diferă, sau criteriile de opțiune diferă. La municipale se ține cont de om, dacă este bun administrator, pe când la cele la nivel de land sunt identice cu criteriile de la nivel de Germania. Deci este vorba de o opțiune politică, chiar dacă nu sunt definitive oficial, putem vorbi despre următoarele rezultate.

Să începem cu cel mai important: Pomerania Orientală. Ia să vedem: 38,2% AfD, care confirmă ascensiunea de după alegerile precedente.

Alături de acest land a fost Saxonia. SPD, partidul social-democrat, aflat la guvernare, 36%; Die Linke, fostul partid comunist din RDG, devenit partid cu orientare comunistă, dar sub alt nume, 6,5%; Grüne, 5,7%; CDU, partidul lui Merz, 4,9%, deci sub pragul de 5%. Dacă nu trece pragul, iese din parlamentul landului.

Apoi alegeri au avut loc și la Berlin. Din start să vă spun că Berlinul este altceva decât restul Germaniei. Pentru a explica rezultatele aici, la Berlin, un rol important îl are votul prin corespondență, de aproape 27%. Asta explică și, să zicem, configurația din land.

Deci, să vedem: Die Linke, 25,7%; CDU, 18,8%; AfD, 16,3%; Verzii, 14,3%; SPD, 12,1%. Deci avem de-a face, am putea spune, cu o tendință de creștere a AfD, dar fără a mai înregistra rezultatul spectaculos de la alegerile din celelalte landuri.

Repet: Berlinul nu este un test pentru alegerile parlamentare, pentru că este ceva asemănător cu Münchenul, iar aici a fost 27% vot prin corespondență. Prin votul prin corespondență, alegătorii votează cu guvernul.

Însă atât în Saxonia, cât și în Pomerania Orientală și Berlin, avem de-a face cu o cădere a CDU, partidul de guvernământ, condus de Merz. A câștigat alegerile parlamentare, dacă nu mă înșel, din 2025, înainte de termen, și a luat locul SPD. În loc să ducă o politică de dreapta, o campanie de dreapta, dar în loc să facă alianță cu AfD, apropiat ca program, a făcut alianță cu SPD, deci cu social-democrații, într-un fel cu progresiștii, și atunci și-a mai atenuat din… adică, de fapt, a renunțat la programul cu care a câștigat alegerile.

Deci putem spune că este un dezastru pentru CDU.

În legătură cu AfD, putem vorbi, într-adevăr, de o ascensiune, dar, dacă observați, avem și o victorie a lui Die Linke, partid de extremă stângă, așa cum până acum am avut victoria unui partid de extremă dreaptă. Deci partidele tradiționale sunt îngropate. De fapt, CDU și SPD merg pe extreme.

Este o situație în Germania asemănătoare cu cea din România, unde concubinajul dintre două partide adversare, PSD și PNL, le-a costat pe amândouă. Aici este același lucru. Probabil cancelarul Merz a declarat că nu demisionează, dar inclusiv creșterea SPD din Pomerania arată că vor fi probleme și în coaliție.

Deci putem spune că este clar un eșec al cancelarului Merz”, spune Ion Cristoiu.