Prima pagină » Știri externe » Letonia și Lituania îi interzic lui Robert Fico să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova, pentru parada din 9 mai. Reacția premierului slovac

Letonia și Lituania îi interzic lui Robert Fico să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova, pentru parada din 9 mai. Reacția premierului slovac

Letonia și Lituania îi interzic lui Robert Fico să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova, pentru parada din 9 mai. Reacția premierului slovac
Premierul slovac Robert Fico a primit „interdicție” din partea a două țări din Uniunea Europeană pentru a zbura prin spațiul lor aerian. Oficialul urmează să ia parte la parada din 9 mai 2026 de la Moscova, acolo unde anual are loc „Parada Victoriei”.

La data de 9 mai are loc, anual, „Parada Victoriei” la Moscova, în Piața Roșie. Premierul slovac Robert Fico urmează să ia parte la această paradă, însă două țări membre ale Uniunii Europene au luat decizia să îi interzică tranzitarea spațiului aerian către Moscova. Lituania și Letonia îi interzic oficialului să zboare prin spațiul lor aerian, scrie MEDIAFAX.

Letonia și Lituania îi interzic premierului Robert Fico să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova pentru parada din 9 mai 2026

Letonia și Lituania îi interzic premierului Robert Fico să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova

Nu renunță la participarea sa la parada de la Moscova

Având în vedere acest aspect, prim-ministrul slovac a declarat că nu va renunța la călătoria sa către Rusia. Însă, oficialul a dezvăluit în cadrul unui interviu că va găsi o alternativă pentru a ajunge la parada de la Moscova. Nu este prima oară când premierul Slovaciei ia parte la acest eveniment. El a mai fost prezent și în 2025, la paradă, alături de președintele sârb Aleksandar Vučić.

Premierul slovac se află printre puținii oficiali europeni care a ales să păstreze o relație apropiată cu Vladimir Putin.

Sursă foto: Mediafax Foto

