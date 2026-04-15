Prima pagină » Știri externe » Orban nu mai vrea să dea ochii cu liderii europeni. Nu participă la Consiliul de săptămâna viitoare. Nume surpriză mandatat să reprezinte Ungaria

După ce a pierdut alegerile parlamentare în fața lui Péter Magyar, Viktor Orbán, care a ocupat funcția de prim-ministru al Ungariei timp de 16 ani consecutiv, nu va participa la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru de săptămâna viitoare, a declarat un oficial UE pentru POLITICO.

În cadrul reuniunii Consiliului European din Cipru, de pe 23-24 aprilie, liderii țărilor europene urmează să discute despre criza din Orientul Mijlociu și despre următorul buget pe șapte ani al blocului comunitar.

Deși este teoretic la putere în funcția de prim-ministru interimar până la preluarea funcției în mod oficial de către Péter Magyar, în luna mai, Ungaria va fi reprezentată la summit de șeful altui stat european. În conformitate cu regulamentul Consiliului, Orbán va fi reprezentat la reuniune de prietenul său, prim-ministrul slovac Robert Fico.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe