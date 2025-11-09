Prima pagină » Știri externe » Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”

Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”

09 nov. 2025, 21:52, Știri externe
Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”

Actorul Robert Pattinson a dezvăluit că joacă în viitorul film din seria „Dune” al regizorului Denis Villeneuve. Cunoscutul actor din seria „Twilight” nu a dezvăluit în rolul cărui personaj îl interpretează, dar se speculează că ar ar juca rolul de răufăcător, probabil Skytale.

Robert Pattinson va apărea și în filmul „The Odyssey” al lui Christopher Nolan (programat pentru lansate în iulie 2026) și va începe de anul viitor filmările pentru „The Batman: Part II” (programat pentru 2027).

„Este prea cald în deșert. Creierul meu nu putea să funcționeze. Fiecare celulă a creierului meu nu mai funcționa”, a spus actorul potrivit Deadline, care s-a plâns de condițiile „toride” de la filmări.

Distribuția

Filmul „Dune Part III” va continua povestea filmului „Dune Part II” produs de și lansat în cinematografe în 2024, care a redat povestea ascensiunea împăratului Muad’Dib. Pelicula îi va readuce în distribuție pe actorii din rolurile principale: Zendaya (Chani, fosta iubită a lui  Paul Atreides care a luat calea pribegiei),  Timothee Chalamet (Paul Atreides și împăratul Muad’Dib) și Rebecca Ferguson (Lady  Jessica, mama protagonistului).

Din distribuție vor face parte  actrița Florence Pugh („Thunderbolts*”, „Oppenheimer”) ca prințesa Irulan, Jason Momoa („Aquaman”, „A Minecraft Movie”) ca instructorul Duncan Idaho, Josh Brolin („Deadpool 2”, „Avengers Infinity War”) în rolul lui Gurney Halleck, Anya Taylor-Joy („Furiosa A Mad Max Saga”, „The Northman”) în rolul prințesei Alia Atreides, sora lui Paul, Nakoa-Wolf Momoa ca Leto al II-lea Atreides, fiul lui Paul și al lui Chani, și Ida Broke ca Ghanima Atreides, fiica lui Paul și a lui Chani, sora geamănă a lui Leto al II-lea.

„Dune” lansat în 2021 a obținut încasări de 411 milioane de dolari, iar „Dune: Part II” a făcut în 2024 peste 700 milioane de dolari, o performanță care ar face din „Dune” una dintre cele mai de succes francize ale anilor 2020.

Povestea filmului, inspirată după romanul „Dune Messiah”

În povestea romanului „Dune Messiah” publicat în 1969 de Frank Herbert, Paul „Muad’Dib” Atreides domnește ca împărat timp de 12 ani după ce și-a acceptat rolul de Mesia al fremenilor. El a declanșat un „jihad” prin care a cucerit o mare parte a universului cunoscut și a ucis 61 de miliarde de oameni. Monarhia sa însă se confruntă cu tensiuni pentru că nu are un moștenitor.

Într-un atac nuclear, Paul este orbit, dar dobândește abilitatea previziunii. Chani moare la nașterea gemenilor. Cei doi descendenți sunt în pericol să fie uciși de Scytale. „Dune Partea a Treia” va fi lansat pe 18 decembrie 2026, în cinematografe, în aceeași zi cu mult anticipata peliculă „Avengers: Doomsday” de la Marvel Cinematic Universe.

Citește și

ȘTIINȚĂ În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”
20:56
În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”
EXTERNE Ayatollahul Khamenei visează să fabrice arme nucleare, dar în Teheran aproape s-a terminat apa. Este posibil ca locuitorii să fie evacuați
19:52
Ayatollahul Khamenei visează să fabrice arme nucleare, dar în Teheran aproape s-a terminat apa. Este posibil ca locuitorii să fie evacuați
SPECTACULOS Participanta la concursul de frumusețe „Miss Chile” a interpretat o piesă Death Metal: publicul a fost în șoc
18:58
Participanta la concursul de frumusețe „Miss Chile” a interpretat o piesă Death Metal: publicul a fost în șoc
EXTERNE Omenirea poate pierde lupta cu schimbările climatice. Vinul, cafeaua și ciocolata ar putea dispărea complet de pe rafturile magazinelor
17:09
Omenirea poate pierde lupta cu schimbările climatice. Vinul, cafeaua și ciocolata ar putea dispărea complet de pe rafturile magazinelor
ANALIZĂ Ce înseamnă reluarea cursei nucleare între SUA și Rusia după 30 de ani? Testele generate de disensiunile pe războiul din Ucraina pot avea efecte pentru întreaga omenire. Ce îngrijorări sunt
17:06
Ce înseamnă reluarea cursei nucleare între SUA și Rusia după 30 de ani? Testele generate de disensiunile pe războiul din Ucraina pot avea efecte pentru întreaga omenire. Ce îngrijorări sunt
EXTERNE Angelina Jolie oferă detalii tulburătoare despre vizita ei în Ucraina: „Dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza oamenii. Am fost nevoiți să ne oprim“
16:11
Angelina Jolie oferă detalii tulburătoare despre vizita ei în Ucraina: „Dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza oamenii. Am fost nevoiți să ne oprim“
Mediafax
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Ce a descoperit un locatar din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Adrian Năstase, reacție agresivă pe Facebook. Ce a stârnit mânia fostului lider PSD
Mediafax
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz?
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ce înseamnă cu adevărat o boală mintală?
LOTO LOTO. S-a câștigat MARELE PREMIU de 9,66 milioane de euro | Rezultate Loto, duminică, 9 noiembrie 2025
20:56
LOTO. S-a câștigat MARELE PREMIU de 9,66 milioane de euro | Rezultate Loto, duminică, 9 noiembrie 2025
SPORT U. Craiova – UTA 1-2 | Trupa antrenată de Mirel Rădoi, în criză de PUNCTE! „Trebuie să acceptăm rezultatul”
20:49
U. Craiova – UTA 1-2 | Trupa antrenată de Mirel Rădoi, în criză de PUNCTE! „Trebuie să acceptăm rezultatul”
ULTIMA ORĂ Directorul BBC demisionează din funcție după ce postul a falsificat declarațiile lui Donald Trump
20:09
Directorul BBC demisionează din funcție după ce postul a falsificat declarațiile lui Donald Trump
REȚETE Nutriționistul Mihaela Bilic spune ADEVĂRUL despre colivă. Câte calorii are desertul preferat de mulți români
19:51
Nutriționistul Mihaela Bilic spune ADEVĂRUL despre colivă. Câte calorii are desertul preferat de mulți români
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Imagini șocante. Un exhibiționist iresponsabil terorizează o școală din București. Manechine de copii spânzurate pe balcon „de Halloween”
19:43
Imagini șocante. Un exhibiționist iresponsabil terorizează o școală din București. Manechine de copii spânzurate pe balcon „de Halloween”
Viktor Orban, mesaj din avion, după întâlnirea cu Donald Trump: „Europa, este timpul să te trezești! Instrumentele Bruxelles-ului împotriva noastră au fost neutralizate!” Cât au câștigat maghiarii la facturile de iarnă
19:22
Viktor Orban, mesaj din avion, după întâlnirea cu Donald Trump: „Europa, este timpul să te trezești! Instrumentele Bruxelles-ului împotriva noastră au fost neutralizate!” Cât au câștigat maghiarii la facturile de iarnă