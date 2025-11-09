Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”

Actorul Robert Pattinson a dezvăluit că joacă în viitorul film din seria „Dune” al regizorului Denis Villeneuve. Cunoscutul actor din seria „Twilight” nu a dezvăluit în rolul cărui personaj îl interpretează, dar se speculează că ar ar juca rolul de răufăcător, probabil Skytale.

Robert Pattinson va apărea și în filmul „The Odyssey” al lui Christopher Nolan (programat pentru lansate în iulie 2026) și va începe de anul viitor filmările pentru „The Batman: Part II” (programat pentru 2027).

„Este prea cald în deșert. Creierul meu nu putea să funcționeze. Fiecare celulă a creierului meu nu mai funcționa”, a spus actorul potrivit Deadline, care s-a plâns de condițiile „toride” de la filmări.

Distribuția

Filmul „Dune Part III” va continua povestea filmului „Dune Part II” produs de și lansat în cinematografe în 2024, care a redat povestea ascensiunea împăratului Muad’Dib. Pelicula îi va readuce în distribuție pe actorii din rolurile principale: Zendaya (Chani, fosta iubită a lui Paul Atreides care a luat calea pribegiei), Timothee Chalamet (Paul Atreides și împăratul Muad’Dib) și Rebecca Ferguson (Lady Jessica, mama protagonistului).

Din distribuție vor face parte actrița Florence Pugh („Thunderbolts*”, „Oppenheimer”) ca prințesa Irulan, Jason Momoa („Aquaman”, „A Minecraft Movie”) ca instructorul Duncan Idaho, Josh Brolin („Deadpool 2”, „Avengers Infinity War”) în rolul lui Gurney Halleck, Anya Taylor-Joy („Furiosa A Mad Max Saga”, „The Northman”) în rolul prințesei Alia Atreides, sora lui Paul, Nakoa-Wolf Momoa ca Leto al II-lea Atreides, fiul lui Paul și al lui Chani, și Ida Broke ca Ghanima Atreides, fiica lui Paul și a lui Chani, sora geamănă a lui Leto al II-lea.

„Dune” lansat în 2021 a obținut încasări de 411 milioane de dolari, iar „Dune: Part II” a făcut în 2024 peste 700 milioane de dolari, o performanță care ar face din „Dune” una dintre cele mai de succes francize ale anilor 2020.

Povestea filmului, inspirată după romanul „Dune Messiah”

În povestea romanului „Dune Messiah” publicat în 1969 de Frank Herbert, Paul „Muad’Dib” Atreides domnește ca împărat timp de 12 ani după ce și-a acceptat rolul de Mesia al fremenilor. El a declanșat un „jihad” prin care a cucerit o mare parte a universului cunoscut și a ucis 61 de miliarde de oameni. Monarhia sa însă se confruntă cu tensiuni pentru că nu are un moștenitor.

Într-un atac nuclear, Paul este orbit, dar dobândește abilitatea previziunii. Chani moare la nașterea gemenilor. Cei doi descendenți sunt în pericol să fie uciși de Scytale. „Dune Partea a Treia” va fi lansat pe 18 decembrie 2026, în cinematografe, în aceeași zi cu mult anticipata peliculă „Avengers: Doomsday” de la Marvel Cinematic Universe.