România a găsit o soluție pentru moldovenii cu buletine anulate. Care sunt mecanismele

Olga Borșcevschi
Blocajul în care s-au trezit zeci de mii de cetățeni din Republica Moldova cu buletine românești anulate ar putea fi depășit în curând. Autoritățile de la București pregătesc noi mecanisme, inclusiv introducerea cărților de identitate electronice cu domiciliu în Republica Moldova.

Europarlamentarul Eugen Tomac a declarat, într-un interviu pentru Radio Chișinău, că statul român a identificat soluții concrete pentru rezolvarea problemei și urmează să le aplice în perioada imediat următoare.

„Una dintre soluții va fi să eliberăm cărți noi de identitate electronice cu mențiunea domiciliului în Republica Moldova, astfel încât să nu mai există această problemă legată de adresa de domiciliu…Vom îmbunătăți procesul în așa fel încât cei care doresc să aibă buletin să-l poată avea, menționând inclusiv domiciliul din Republica Moldova. Și în situația aceasta cred că lucrurile se vor simplifica foarte mult pe termen mediu și nelimitat pentru toți cei care dețin cetățenie română și în momentul de față se află în această situație de blocaj. Cea mai probabil în următoarele două săptămâni vom veni cu o comunicare publică cu privire la acest subiect. Nu vreau să intru în mai multe detalii, pentru că este o chestiune care ține de competența Ministerului Afacerilor”, a spus Tomac.

Eugen Tomac, europarlamentar. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

El a precizat că situația a fost generată de schimbările legislative privind domiciliul, care au limitat posibilitatea înregistrării mai multor persoane la aceeași adresă.

„Regret enorm că am ajuns în această situație. Această problemă ar fi putut fi depășită dacă ar fi existat o comunicare mai bună”, a subliniat europarlamentarul.

„Legea obligă fiecare cetățean să aibă un domiciliu real”

Potrivit lui Tomac, legea obligă fiecare cetățean să aibă un domiciliu real, iar lipsa actualizării acestor date a dus la anularea unor acte de identitate.

Directorul general al Directiei Generale pentru Evidenta Populatiei, chestor de politie Catalin Giulescu arata specimene de Carte Electronica de Identitate cu cip si fara cip, in timpul unei conferinte de presa avand ca tema lansarea acestora, in Bucuresti, vinerI, 21 martie 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

„Autoritățile române au tot anunțat că este obligatoriu să se clarifice domiciliul, lucru care nu s-a întâmplat, iar măsura aplicată a creat confuzie și probleme serioase”, a adăugat oficialul.

În același timp, oficialul a menționat că cetățenia română nu este pusă în discuție, iar soluțiile vizează doar documentele de identitate.

„Cetățenia română nu poate fi pierdută. Am găsit soluții pentru cei care au rămas fără buletine, astfel încât să își recapete drepturile și documentele în mod legal”, a adăugat Tomac.

Citește și

CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
18:15
Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
FLASH NEWS După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
17:58
După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciului militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
VIDEO Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”

