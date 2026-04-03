Blocajul în care s-au trezit zeci de mii de cetățeni din Republica Moldova cu buletine românești anulate ar putea fi depășit în curând. Autoritățile de la București pregătesc noi mecanisme, inclusiv introducerea cărților de identitate electronice cu domiciliu în Republica Moldova.

Europarlamentarul Eugen Tomac a declarat, într-un interviu pentru Radio Chișinău, că statul român a identificat soluții concrete pentru rezolvarea problemei și urmează să le aplice în perioada imediat următoare.

„Una dintre soluții va fi să eliberăm cărți noi de identitate electronice cu mențiunea domiciliului în Republica Moldova, astfel încât să nu mai există această problemă legată de adresa de domiciliu…Vom îmbunătăți procesul în așa fel încât cei care doresc să aibă buletin să-l poată avea, menționând inclusiv domiciliul din Republica Moldova. Și în situația aceasta cred că lucrurile se vor simplifica foarte mult pe termen mediu și nelimitat pentru toți cei care dețin cetățenie română și în momentul de față se află în această situație de blocaj. Cea mai probabil în următoarele două săptămâni vom veni cu o comunicare publică cu privire la acest subiect. Nu vreau să intru în mai multe detalii, pentru că este o chestiune care ține de competența Ministerului Afacerilor”, a spus Tomac.

El a precizat că situația a fost generată de schimbările legislative privind domiciliul, care au limitat posibilitatea înregistrării mai multor persoane la aceeași adresă.

„Regret enorm că am ajuns în această situație. Această problemă ar fi putut fi depășită dacă ar fi existat o comunicare mai bună”, a subliniat europarlamentarul.

„Legea obligă fiecare cetățean să aibă un domiciliu real”

Potrivit lui Tomac, legea obligă fiecare cetățean să aibă un domiciliu real, iar lipsa actualizării acestor date a dus la anularea unor acte de identitate.

„Autoritățile române au tot anunțat că este obligatoriu să se clarifice domiciliul, lucru care nu s-a întâmplat, iar măsura aplicată a creat confuzie și probleme serioase”, a adăugat oficialul.

În același timp, oficialul a menționat că cetățenia română nu este pusă în discuție, iar soluțiile vizează doar documentele de identitate.

„Cetățenia română nu poate fi pierdută. Am găsit soluții pentru cei care au rămas fără buletine, astfel încât să își recapete drepturile și documentele în mod legal”, a adăugat Tomac.

