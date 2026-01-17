Când dispar vechile buletine. Aglomerație pentru eliberarea cărților de identitate electronice

Municipiul Iași a înregistrat în 2025 un volum record de solicitări pentru documente de identitate. De la nou-născuți la seniori, zeci de mii de ieșeni au intrat într-un mecanism aflat în plină transformare, odată cu introducerea pe scară largă a cărților electronice de identitate.

În total, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași a procesat 66.083 de cereri pe parcursul anului 2025. Dintre acestea, peste 53.000 au vizat eliberarea actelor de identitate. Interesul pentru noile documente electronice a fost semnificativ, cu 22.862 de cereri depuse pentru cartea electronică de identitate, în timp ce 1.422 de persoane au optat pentru cartea de identitate simplă, fără cip, publică Ziarul de Iași.

În paralel, aproape 12.700 de ieșeni au solicitat viză de reședință, ceea ce a contribuit la menținerea unui flux constant de lucru.

Anul 2025 a adus o schimbare de fond în modul de procesare a cererilor. Noul sistem presupune scanarea documentelor originale fără păstrarea de copii, completarea cererilor în format digital, preluarea amprentelor și notificarea solicitanților prin e-mail atunci când documentele sunt gata.

Totodată, sistemul permite depunerea cererilor și eliberarea cărților electronice de identitate la orice serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliul solicitantului, inclusiv pentru persoanele aflate temporar în alte orașe.

Iașul, sufocat de cereri

Această transformare a dus la dublarea timpului mediu de procesare a unei cereri, însă nu a redus numărul solicitărilor. Iașul a continuat să atragă un volum mare de cereri, datorită statutului său de oraș universitar, economic și situat în apropierea graniței. În ceea ce privește valabilitatea documentelor, actele de identitate vechi, emise după anul 1997, rămân valabile ca documente de călătorie până la data expirării sau cel târziu până la 3 august 2031. Prima carte electronică de identitate este gratuită pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani, în limita fondurilor disponibile prin PNRR. Ulterior, tariful pentru eliberarea unei cărți electronice de identitate este de 70 de lei, iar pentru cartea de identitate simplă, fără cip, costul este de 40 de lei. Directorul executiv al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași, Marius Bodoga, a oferit mai multe detalii pentru Ziarul de Iași. „2025 a fost anul transformării sistemului de evidență a persoanelor din România. De la jumătatea anului, s-a trecut la eliberarea actelor de identitate electronice, fapt ce a dublat timpul mediu de procesare al unei cereri – documentele originale se scanează dar nu se mai păstrează copii, cererea se completează electronic și, la final, sunt preluate amprentele solicitantului. Acesta este anunțat pe e-mail când poate veni după cartea de identitate. Noul sistem permite ca depunerea cererii și eliberarea cărților de identitate electronice să se facă la orice SPCLEP din țară, indiferent de locul de domiciliu. Chiar și în acest context, numărul de solicitări este mare, motivat de specificul municipiului Iași”, a declarat Marius Bodoga.

