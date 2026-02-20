Prima pagină » Știri externe » Pentagonul avertizează UE: „Vor urma represalii dure dacă Europa exclude armele americane din achiziții”

Pentagonul avertizează UE: „Vor urma represalii dure dacă Europa exclude armele americane din achiziții”

Mihai Tănase
20 feb. 2026, 09:47, Știri externe
Pentagonul avertizează UE:
Donald Trump/ Sursa FOTO: Profimedia

Pentagonul a avertizat Uniunea Europeană că va riposta dur dacă Bruxelles-ul va favoriza producătorii europeni de armament și va restricționa accesul companiilor americane pe piața apărării.

Administrația Trump a transmis avertismente ferme către Uniunea Europeană, amenințând cu represalii economice și comerciale dacă Bruxelles-ul va adopta politici care favorizează exclusiv producătorii europeni de armament în cadrul eforturilor de reînarmare a bătrânului continent, scrie Politico.eu.

Pentagonul s-a opus categoric oricărei inițiative care ar limita accesul firmelor americane la piața europeană de apărare. Mesajul a fost transmis oficial într-o contribuție la consultarea lansată de Comisia Europeană privind revizuirea normelor de achiziții militare.

„Statele Unite se opun ferm oricăror modificări ale directivei care ar limita capacitatea industriei americane de a sprijini sau de a participa în alt mod la achizițiile naționale de apărare ale statelor membre ale UE”, a avertizat administrația americană.

Washingtonul a catalogat drept „o măsură greșită” politicile care „forțează companiile americane să părăsească piața”, în timp ce firmele europene continuă să beneficieze de acces larg în SUA.

Amintim că secretarul de stat adjunct Christopher Landau a criticat aliații europeni din NATO pentru prioritizarea producătorilor locali, în detrimentul furnizorilor americani, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise. Mesajul Departamentului de Stat a fost inclus oficial în răspunsul SUA către Comisia Europeană.

Apărarea UE, dependentă de armele americane

În ultimii ani, UE a încercat să crească ponderea armamentului european în contractele de achiziții, pe fondul riscului unui conflict major cu Rusia.

Totuși, continentul rămâne puternic dependent de echipamentele militare americane, de la avioane F-35 și sisteme HIMARS, până la sistemele Patriot. Aproape două treimi din armele importate de UE provin din Statele Unite.

Washingtonul avertizează că introducerea unor reguli ferme de tip „Buy European” ar putea declanșa represalii directe. Pentagonul a precizat că SUA ar putea revizui sau anula derogările care permit companiilor europene să participe la licitații pentru contracte militare americane.

„Dacă măsurile de preferință europeană ar fi implementate, Statele Unite ar revizui probabil toate derogările și excepțiile generale existente de la legile «Buy American»”, se arată în documentul transmis de Departamentul Apărării.

În prezent, aproximativ 19 dintre cele 27 de state membre UE au semnat acorduri reciproce cu Washingtonul, care permit accesul limitat al firmelor europene la contractele Pentagonului. O eventuală retragere a acestor facilități ar închide, practic, piața americană pentru industria europeană de apărare.

Administrația Trump susține că preferința pentru producătorii europeni ar slăbi NATO, ar limita libertatea de decizie a capitalelor europene și ar îngreuna atingerea obiectivelor de capacitate militară ale alianței. De asemenea, Washingtonul afirmă că o astfel de politică ar contraveni angajamentelor asumate de UE în acordul comercial SUA-UE semnat anul trecut, care prevede creșterea achizițiilor de armament american.

„Preferința europeană a fost deja menționată în programele UE, dar includerea sa explicită în directivă ar reprezenta un punct de cotitură cu impact direct asupra bugetelor naționale suverane”, a transmis administrația Trump.

