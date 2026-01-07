Prima pagină » Știri externe » Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți

Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți

Olga Borșcevschi
07 ian. 2026, Știri externe

Rusia a lansat azi noapte un atac aerian asupra Ucrainei cu o rachetă Iskander și 95 de drone. Apărarea aeriană ucraineană a distrus majoritatea țintelor, transmite Kyiv Post. În urma atacurilor rusești asupra orașelor Zaporijjea și Polohî, doi oameni au murit, iar încă nouă au fost răniți.

Forțele ruse au desfășurat un nou atac aerian asupra Ucrainei în noaptea de marți spre miercuri. Armata ucraineană a anunțat lansarea unei rachete balistice și a 95 de drone de atac, scrie Kyiv Post. Cu toate acestea, forțele ucrainene susțin că au neutralizat cea mai mare parte a armamentului folosit.

Forțele Aeriene Ucrainene au precizat că Rusia a tras o rachetă balistică Iskander-M din zona Taganrog.

De asemenea, armata rusă a trimis drone, în special de tip Shahed, din mai multe direcții, inclusiv din Rusia, din Crimeea ocupată și din estul Ucrainei aflat sub ocupație.

Ucraina a răspuns înapoi atacului cu avioane de vânătoare, sisteme de apărare aeriană, mijloace de război electronic, drone și echipe mobile de intervenție. Până la ora 07:30, apărarea aeriană a distrus sau a neutralizat racheta și 81 de drone deasupra regiunilor din nord, centru și est.

Cu toate acestea, 14 drone au atins ținte în opt locații diferite.

Resturile aparatelor doborâte au ajuns în alte cinci zone. Forțele Aeriene Ucrainene au transmis că atacul nu s-a încheiat și au cerut populației să rămână în adăposturi.

În orașul Dnipro, dronele au lovit câteva cartiere rezidențiale și au rănit șapte persoane, printre care doi copii. Primarul Boris Filatov a anunțat pagube la blocuri de locuințe și la școli.

Doi oameni au murit, iar încă nouă au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra orașelor Zaporijjea și Polohî.

Potrivit șefului Administrației militare din Zaporijjea, forțele ruse au efectuat 682 de lovituri asupra a 24 de localități din regiune.

Război în Ucraina, ziua 1.413. Atac cu drone asupra unui depozit de petrol din regiunea Belgorod, Rusia

Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse

