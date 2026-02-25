Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 872. Avertismentul Iranului legat de un posibil atac al americanilor

25 feb. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 872. Avertismentul Iranului legat de un posibil atac

Iranul a avertizat împotriva riscului unei „escaladări” dincolo de frontierele sale în cazul unui atac, după ce președintele american Donald Trump a menționat o astfel de opțiune în cazul unui eșec al discuțiilor cu Teheranul.

„Facem apel către toate națiunile atașate păcii și justiției să ia măsuri semnificative pentru a împiedica orice nouă escaladare”, a declarat viceministrul iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, exprimându-se de la tribuna Conferinței pentru dezarmare la Geneva.

„Consecințele nu se vor limita la o singură țară”

„Consecințele oricărei noi agresiuni (împotriva Iranului) nu se vor limita la o singură țară, iar responsabilitatea va reveni celor care se află în spatele acesteia și celor care susțin astfel de acțiuni”, a adăugat el.

Pentru moment, dialogul continuă: după două runde la începutul lunii februarie, noi discuții indirecte – confirmate de Iran și de către Oman, care mediază convorbirile, dar nu și de către SUA – sunt prevăzute pentru joi la Geneva.

„Iranul rămâne atașat diplomației și dialogului, cea mai eficientă cale către detensionare și o securitate durabilă. Recentele demersuri diplomatice întreprinse aici, la Geneva, care vor continua joi, demonstrează că există o nouă fereastră de oportunitate pentru negocieri cu scopul de a aborda divergențele și de a instaura încrederea, cu condiția ca acestea să se bazeze pe respect reciproc, tratament echitabil și o aplicare neselectivă a normelor internaționale”, a afirmat Gharibabadi.

Discuțiile precedente între Teheran și Washington s-au oprit brusc în iunie 2025 din cauza războiului declanșat de Israel împotriva Iranului, căruia i s-au alăturat și SUA.

Presiunea exercitată de Trump

Statele Unite au desfășurat importante forțe navale și aeriene în Orientul Mijlociu, iar Donald Trump a spus că ia în considerare lovituri asupra Teheranului dacă nu se ajunge la un acord privind programul nuclear iranian. Iranul a avertizat că orice atac american, inclusiv „o lovitură limitată”, l-ar face să riposteze „în forță”.

„Dreptul Iranului de a dispune de energie nucleară pentru uz pașnic nu este negociabil”, a insistat Gharibabadi, subliniind că „acest drept nu poate fi suspendat sau refuzat în mod arbitrar”.

Iranul așteaptă în schimbul acordului o ridicare a sancțiunilor americane, care îi asfixiază de decenii economia, a cărei deteriorare a fost elementul declanșator al manifestațiilor în decembrie.

