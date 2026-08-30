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Rusia dublează orele de pregătire militară din școli. Elevii vor învăța să folosească arme, drone și tactici de prim ajutor pe front

Rusia dublează orele de pregătire militară din școli. Elevii vor învăța să folosească arme, drone și tactici de prim ajutor pe front
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Elevii din Rusia care se întorc la școală de săptămâna viitoare vor avea parte de noi cursuri. Ministerul Educației a impus o reformă curriculară majoră care dublează timpul alocat instrucției militare din școli. Prin urmare, ponderea modulelor de pregătire militară din cadrul materiilor obligatorii crește de la 20% la 50% din timpul total de predare, scrie Bloomberg.

Cursurile obligatorii pentru adolescenți includ învățarea principalelor tipuri de armament, inclusiv mitraliere, arme antitanc și grenade de mână, precum și medicină de teren de urgență și disciplină militară generală. În timp ce unele dintre abilități erau predate anterior în module limitate de liceu, noua versiune a curriculei școlare extinde acest antrenament pentru copii de la 13 ani.

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Programa școlară revizuită, ordonată de Ministerul Educației, prevede ca jumătate din orele săptămânale din cadrul cursului „Fundamentele Securității și Apărării Patriei” să se concentreze pe instruirea militară de bază. Aceasta face parte dintr-o militarizare progresivă a școlilor din Rusia, menită să modeleze următoarea generație de recruți în armată, în timp ce Kremlinul continuă războiul din Ucraina, aflat acum în al cincilea an.

„Romantizarea războiului și a violenței, combinată cu o frică constantă de dușmanii externi, insuflă tinerilor ideea că viața umană nu are nicio valoare și că a muri pentru regim și pentru președinte este normal”, a spus Pavel Talankin, un profesor rus exilat.

Pe lângă instruirea privind armele și tacticile de câmp de luptă, antrenamentul militar de bază acoperă lecții despre doctrina de securitate națională a Rusiei și structura forțelor armate. Elevii vor studia, de asemenea, minele și pericolele explozive, primul ajutor pentru rănile de luptă, expunerea la substanțe chimice și radiații și stresul acut, precum și antrenamentul de supraviețuire și procedurile pentru operarea în zonele de conflict.

Reforma educațională contribuie în mod eficient la crearea unui flux de potențiali recruți din sălile de clasă către armată. Aceasta este susținută de desfășurarea în școli și grădințe a veteranilor de câmp de luptă din războiul din Ucraina pentru a vorbi copiilor în sprijinul deciziei președintelui Vladimir Putin de a lansa invazia la scară largă din 2022.

Rusia caută aproximativ 400.000 de noi recruți în fiecare an pentru războiul care a produs deja peste 1,5 milioane de morți și răniți în armată, potrivit estimărilor occidentale.

Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, dorește ca veteranii războiului din Ucraina să fie plasați în „fiecare școală” pentru a-i învăța pe copii materii legate de experiența lor militară. „Calitățile lor ar trebui folosite în educarea copiilor”, le-a spus el studenților universitari din Krasnodar în septembrie 2025, arătând spre propria copilărie sovietică, când veteranii celui de-al Doilea Război Mondial erau prezenți în școli.

În Uniunea Sovietică, antrenamentul militar de bază era obligatoriu în școli, incluzând exerciții de purtare a măștilor de gaze, antrenament de marș și asamblare de puști. Autoritățile comuniste au încadrat pregătirea militară ca factor de descurajare împotriva agresiunii străine, astfel încât catastrofa invaziei naziste germane din cel de-al Doilea Război Mondial, care a costat aproximativ 27 de milioane de vieți sovietice, să nu se mai repete niciodată.

„Pe atunci, oamenii se temeau de război și exista propagandă pentru pace peste tot, pentru ca războiul să nu se mai întâmple”, a spus Irina Lukianova, profesoară și cercetătoare care studiază tendințele din sistemul educațional din Rusia. „Dar acum ideologia este militarismul.”

Dorința lui Volodin este deja aproape de a se îndeplini. Un sondaj realizat în rândul a peste 2.600 de directori de școli și profesori ruși de Societatea Cunoașterii (Znanie), sponsorizată de stat, a constatat că 95% dintre școli găzduiesc evenimente dedicate războiului din Ucraina, peste 80% invită combatanți să vorbească cu elevii și aproape 75% organizează lecții speciale despre război.

Canalul de învățare din sălile de clasă alimentează direct sistemul de recrutare din Rusia, care impune tuturor bărbaților de 18 ani să efectueze un an de serviciu militar, deși, în realitate, mulți evită sau amână recrutarea. Deși armata nu poate trimite recruți în Ucraina, ofițerii de recrutare și instructorii militari îi presează pe tinerii recruți să semneze contracte profesionale profitabile la începutul antrenamentului lor, ceea ce îi face eligibili pentru a fi trimiși să lupte în război.

În afara sălilor de clasă, Rusia a reînviat și modernizat jocurile militare pentru tineret din epoca sovietică, numite „Zarnița” (Fulgerul de vară). Organizate de grupul de tineri „Mișcarea Primului”, susținut de stat, copiii sunt împărțiți în echipe de câte 10 persoane cu diferite specialități militare, inclusiv comandanți, soldați de asalt, operatori de drone, geniști și medici, participând la antrenamente de simulare a luptei folosind echipamente laser-tag, simulatoare de zbor VR, manevre în tranșee și machete de puști de asalt.

Participarea la program a crescut de la 800.000 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani în 2024 la un număr estimat de 2,5 milioane în acest an. Organizația de tineret care supraveghează jocurile primește o finanțare anuală de aproximativ 20 de miliarde de ruble (233 de milioane de dolari) din bugetul federal.

Băieților de liceu li se oferă, de asemenea, antrenament pe teren de o săptămână, în stil cazarmă, la centre militare „Avangard” administrate de stat – o rețea națională care se întinde pe peste 70 de unități susținute de zeci de miliarde de ruble finanțate de stat. Autoritățile din regiunea Primorie din Extremul Orient al Rusiei au deschis tabere militare de vară specializate pentru tineri cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, cu nume precum „Stormtrooper” și „Infanterist”.

Bugetul federal al Rusiei a alocat anul acesta un record de 70 de miliarde de ruble pentru „educația patriotică” prin intermediul proiectului național „Tineretul și Copiii” – o creștere de douăzeci de ori față de 2021. Între timp, înscrierile în școlile oficiale de cadeți militari și în filierele specializate de recrutare au ajuns la 780.000 de elevi până în 2025, față de 200.000 în 2018.

Toate școlile rusești încep noul an școlar pe 1 septembrie, dată cunoscută sub numele de Ziua Cunoașterii. Putin a marcat această ocazie în ultimii ani conducând o lecție cu copiii numită „Conversații despre lucruri importante”.

Cursul obligatoriu de o oră, cu program săptămânal, a fost introdus în septembrie 2022 pentru a promova opiniile Kremlinului privind patriotismul și istoria Rusiei, inclusiv invazia la scară largă a Ucrainei. O versiune adaptată, bazată pe jocuri, este introdusă în grădinițe anul acesta pentru preșcolari.

În zonele ocupate de Rusia din estul și sudul Ucrainei are loc o revizuire generală a educației în școli, care echivalează cu o ștergere culturală. Noile manuale de istorie aprobate de stat, introduse anul acesta, îi vor învăța pe copiii din zonele controlate de Moscova din regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson că pământul lor a fost întotdeauna rusesc.

„Întregul sistem a fost reorganizat pentru a normaliza războiul”, a declarat Alexandra Arhipova, antropolog rus și cercetător la Școala Normală Superioară din Paris. „Statul îi pregătește pe tineri să accepte câmpul de luptă ca principală destinație civică.”

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