Prima pagină » Actualitate » O USR-istă a descoperit problemele din București. Lumea o ceartă în comentarii pentru că nu le-a rezolvat

O USR-istă a descoperit problemele din București. Lumea o ceartă în comentarii pentru că nu le-a rezolvat

O USR-istă a descoperit problemele din București. Lumea o ceartă în comentarii pentru că nu le-a rezolvat
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mihaela Ștefan, reprezentanta USR care a fost delegată viceprimar interimar, în luna mai, la Primăria Sectorului 6, a relatat pe Facebook că, în mai puțin de zece minute, două persoane au căzut în stația 41 de la Aucha Drumul Taberelor. Una dintre persoanele accidentate a fost reprezentanta partidului. În comentarii, în schimb, unii dintre utilizatori o ceartă pentru că nu a rezolva problemele pe care le-a indicat.

Mihaela Ștefan a adus în atenție, pe Facebook, o problemă pe care a identificat-o în stația 41 de la Auchan Drumul Taberelor, sensul spre Ghencea. USR-ista a relatat că ea și un bărbat s-au accidentat, după ce s-au împiedicat în crăpăturile de la trecerea de pietoni. Ea a menționat că luni va face verificări pentru a afla cine s-a ocupat de starea drumului.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„În mai puțin de 10 minute, două persoane au căzut în stația 41 de la Auchan Drumul Taberelor… sensul spre Ghencea!

Una am fost eu! În cazul meu, nu am văzut dâmbul creat de banda de accesibilizare din stație; nu am pățit nimic, mi-am julit doar genunchiul…

În timp ce fotografiam grozăvia, un domn în vârstă care venea dinspre BRD s-a împiedicat în crăpăturile de la trecerea de pietoni. L-am ajutat, împreună cu alți oameni, să se ridice, i-am dat niște apă și l-am lăsat să se liniștească…

Căldura, neatenția, lucrările degradate de vreme, printre altele… sunt capcane pentru noi toți!

Mâine o să verific cine se ocupă și de ce, că așa e în orașul cu 7 primării și câteva companii municipale care au atribuții suprapuse și responsabilități zero….”, a notat Mihaela Ștefan pe Facebook.

Lumea o ceartă în comentarii pentru că nu le-a rezolvat

În comentarii, în schimb, a fost certată de câțiva utilizatori pentru că abia acum ar fi descoperit problemele din sector.

  • „Patru ani ai fost viceprimar al sectorului 6 și USR nu a făcut nimic! Așa că da… Dumnezeu nu doarme!”;
  • „Și fetița mea se împiedică mereu de crăpătură aceea”;
  • „Încă un oficial care află că orașul nu este accesibilizat. Pfff, greu cu administrația. P.S. Rigu de la USR a distrus orice speranță de accesibilizare. Spunea că proiectul lui o să accesibilizeze orașul în șase luni… Nu numai că nu l-a accesibilizat, dar a făcut foarte mult rău. Și încă face”;
  • „Abia acum ai aflat, după atâția ani….? Se vede că nu sunteți la firul ierbii! Doar la tastatură!”;
  • „Vorbiți de parcă sunteți în opoziție, nu viceprimar”.

Sursă foto: Facebook

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FOTO-VIDEO Nicuşor Dan, vizită la Baza „Mihail Kogălniceanu” cu delegaţia Congresului SUA. A mâncat porumb fiert şi s-a fotografiat cu soldații americani
17:50
Nicuşor Dan, vizită la Baza „Mihail Kogălniceanu” cu delegaţia Congresului SUA. A mâncat porumb fiert şi s-a fotografiat cu soldații americani
ULTIMA ORĂ Accident grav pe Drumul Expres Craiova-Pitești. O mașină a luat foc, după ce s-a izbit de parapet
17:46
Accident grav pe Drumul Expres Craiova-Pitești. O mașină a luat foc, după ce s-a izbit de parapet
TRAGEDIE Tânărul găsit mort în mare la Costinești a fost identificat. Venise de la Botoșani în vacanță cu prietenii și avea 22 de ani
17:22
Tânărul găsit mort în mare la Costinești a fost identificat. Venise de la Botoșani în vacanță cu prietenii și avea 22 de ani
SONDAJ DE OPINIE PSD, partidul favorit al bucureștenilor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, potrivit unui sondaj. Pe ce loc sunt PNL și AUR
17:04
PSD, partidul favorit al bucureștenilor, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, potrivit unui sondaj. Pe ce loc sunt PNL și AUR
MEDIU Cod portocaliu de furtuni în mai multe județe. Unde lovesc ploile torențiale și grindina
16:58
Cod portocaliu de furtuni în mai multe județe. Unde lovesc ploile torențiale și grindina
CONTROVERSĂ Lia Bugnar izbucnește la adresa foștilor susținători ai lui Nicușor Dan: „Tot bagajul de jigniri de sezon, pe toate le-ați folosit voi care credeați că sunteți de partea corectă a lucrurilor / Grav e că în continuare vă considerați ăia care trebuie să decidă pentru toată lumea”
16:17
Lia Bugnar izbucnește la adresa foștilor susținători ai lui Nicușor Dan: „Tot bagajul de jigniri de sezon, pe toate le-ați folosit voi care credeați că sunteți de partea corectă a lucrurilor / Grav e că în continuare vă considerați ăia care trebuie să decidă pentru toată lumea”
Mediafax
Descoperire despre un condiment foarte folosit: ar putea proteja vasele de sânge
Digi24
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să lingi cratița și pe dosul afumat”
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Cancan.ro
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie 2026. Noile tarife anunțate de DGPCI
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine a inventat weekendul? Cum au ajuns oamenii să aibă două zile libere
MILITAR Rusia dublează orele de pregătire militară din școli. Elevii vor învăța să folosească arme, drone și tactici de prim ajutor pe front
18:23
Rusia dublează orele de pregătire militară din școli. Elevii vor învăța să folosească arme, drone și tactici de prim ajutor pe front
FLASH NEWS Noua alianță militară din lumea musulmană prinde contur. Turcia, Arabia Saudită și Pakistan se reunesc la Istanbul
17:50
Noua alianță militară din lumea musulmană prinde contur. Turcia, Arabia Saudită și Pakistan se reunesc la Istanbul
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 31 august, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitată: Viorica Dăncilă
17:35
Marius Tucă Show începe luni, 31 august, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitată: Viorica Dăncilă
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 31 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:33
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 31 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS O fetiță de 5 luni a fost răpită dintr-un centru de plasament din Italia. Poliția suspectează că a fost dusă ilegal în România
17:18
O fetiță de 5 luni a fost răpită dintr-un centru de plasament din Italia. Poliția suspectează că a fost dusă ilegal în România
DIPLOMAȚIE Ministrul de Externe al Vaticanului își explică vizita la Moscova: „Vă încurajăm să analizați dacă strategiile folosite până acum aduc rezultate”
17:16
Ministrul de Externe al Vaticanului își explică vizita la Moscova: „Vă încurajăm să analizați dacă strategiile folosite până acum aduc rezultate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe