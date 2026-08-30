Mihaela Ștefan, reprezentanta USR care a fost delegată viceprimar interimar, în luna mai, la Primăria Sectorului 6, a relatat pe Facebook că, în mai puțin de zece minute, două persoane au căzut în stația 41 de la Aucha Drumul Taberelor. Una dintre persoanele accidentate a fost reprezentanta partidului. În comentarii, în schimb, unii dintre utilizatori o ceartă pentru că nu a rezolva problemele pe care le-a indicat.

Mihaela Ștefan a adus în atenție, pe Facebook, o problemă pe care a identificat-o în stația 41 de la Auchan Drumul Taberelor, sensul spre Ghencea. USR-ista a relatat că ea și un bărbat s-au accidentat, după ce s-au împiedicat în crăpăturile de la trecerea de pietoni. Ea a menționat că luni va face verificări pentru a afla cine s-a ocupat de starea drumului.

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„În mai puțin de 10 minute, două persoane au căzut în stația 41 de la Auchan Drumul Taberelor… sensul spre Ghencea!

Una am fost eu! În cazul meu, nu am văzut dâmbul creat de banda de accesibilizare din stație; nu am pățit nimic, mi-am julit doar genunchiul…

În timp ce fotografiam grozăvia, un domn în vârstă care venea dinspre BRD s-a împiedicat în crăpăturile de la trecerea de pietoni. L-am ajutat, împreună cu alți oameni, să se ridice, i-am dat niște apă și l-am lăsat să se liniștească…

Căldura, neatenția, lucrările degradate de vreme, printre altele… sunt capcane pentru noi toți!

Mâine o să verific cine se ocupă și de ce, că așa e în orașul cu 7 primării și câteva companii municipale care au atribuții suprapuse și responsabilități zero….”, a notat Mihaela Ștefan pe Facebook.

Lumea o ceartă în comentarii pentru că nu le-a rezolvat

În comentarii, în schimb, a fost certată de câțiva utilizatori pentru că abia acum ar fi descoperit problemele din sector.

„Patru ani ai fost viceprimar al sectorului 6 și USR nu a făcut nimic! Așa că da… Dumnezeu nu doarme!”;

„Și fetița mea se împiedică mereu de crăpătură aceea”;

„Încă un oficial care află că orașul nu este accesibilizat. Pfff, greu cu administrația. P.S. Rigu de la USR a distrus orice speranță de accesibilizare. Spunea că proiectul lui o să accesibilizeze orașul în șase luni… Nu numai că nu l-a accesibilizat, dar a făcut foarte mult rău. Și încă face”;

„Abia acum ai aflat, după atâția ani….? Se vede că nu sunteți la firul ierbii! Doar la tastatură!”;

„Vorbiți de parcă sunteți în opoziție, nu viceprimar”.

Sursă foto: Facebook