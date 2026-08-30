Acte false, descoperite asupra unui cetățean străin pe Otopeni. Unde urma să ajungă

Un cetățean străin, în vârstă de 32 de ani, a fost oprit de polițiștii de frontieră pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” înainte de a pleca spre Atena. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că pașaportul și permisul de ședere prezentate erau falsificate, iar bărbatul nu era aceeași persoană cu cea din fotografia documentelor.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 29 august, în jurul orei 20:50, la controlul de frontieră din Aeroportul Otopeni.Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, intenționa să iasă din România și să se îmbarce într-o cursă cu destinația Atena.

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În timpul verificărilor efectuate înainte de îmbarcare, acesta a prezentat un pașaport cu însemnele autorităților din Pakistan, precum și un permis de ședere despre care susținea că fusese emis de autoritățile elene.

Polițiștii au verificat documentele. Pașaport și permis de ședere, falsificate

Actele prezentate le-au ridicat suspiciuni polițiștilor de frontieră, care au efectuat verificări suplimentare.

În urma acestora, oamenii legii au stabilit că pașaportul era falsificat, iar permisul de ședere era, de asemenea, contrafăcut. Verificările au scos la iveală și faptul că două ștampile aplicate în pașaport, care purtau însemnele autorităților elene, erau false.

Bărbatul nu era aceeași persoană din fotografia actelor

Surpriza a venit în urma verificării identității. Polițiștii de frontieră au constatat că bărbatul prezent la control nu era aceeași persoană cu cea din fotografia documentelor prezentate.

Polițiștii de frontieră au început cercetările în acest caz, sub aspectul săvârșirii faptelor de fals în acte oficiale și folosirea unor documente false. Ulterior, cetățeanul străin a fost preluat de o echipă operativă din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), în vederea dispunerii măsurilor legale.