De ce a decis Marea Britanie să nu ajute SUA și Israel în prima zi de atac asupra Iranului. Explicațiile lui Keir Starmer

Premierul britanic, Keir Starmer, a justificat decizia Regatului Unit de a nu se alătura în conflictul dintre Statele Unite și Israel. Într-o conferință de presă, Starmer a subliniat că prioritatea sa absolută rămâne protejarea cetățenilor britanici.

Prim-ministrul a explicat că hotărârea de a nu participa la atacurile inițiale a fost una strategică, bazată pe principiul că soluția cea mai bună pentru problema nucleară iraniană este diplomația, nu forța militară. Din acest motiv, Londra a refuzat cererea Washingtonului de a folosi bazele britanice pentru decolarea avioanelor americane, a menționat premierul, după ce a subliniat faptul că siguranța cetățenilor este prioritatea principală.

„Obiectivul meu este să ofer o conducere calmă și echilibrată în interesul național. Să avem puterea de a ne menține ferm valorile și principiile, indiferent de presiunea de a face altfel. De aceea am luat decizia ca Regatul Unit să nu se alăture atacului inițial. Această decizie a fost deliberată. A fost în interesul național. Și o susțin. Prioritatea noastră este să ne protejăm oamenii.”

Starmer și-a exprimat îngrijorarea și pentru persoanele implicate în conflictul militar.

„Știu că oamenii sunt îngrijorați de moarte pentru familiile și prietenii lor care sunt prinși în această situație, pentru impactul asupra vieților și economiei noastre și pentru potențialul unei escaladări și mai mari.”

AUTORUL RECOMANDĂ: