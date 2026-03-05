Baza militară din Cipru care adăpostește avioanele de spionaj americane U-2, vizată din nou de drone. Mai multe state NATO trimit sprijin

Italia, Spania, Franța, Marea Britanie, Olanda și Grecia au anunțat că vor trimite nave militare pentru a proteja Ciprul de atacurile cu drone ale Iranului și aliaților săi. Sprijinul militar vine după ce baza Forțelor Aeriene Regale Britanice Akrotiri a fost atacată luni și miercuri de drone iraniene, ca parte a războiului dintre Statele Unite și Iran.

Ministerul Apărării din Spania a declarat că va trimite cea mai avansată fregată a sa pentru a proteja Ciprul, în contextul în care Madridul se confruntă în prezent cu presiuni intense din partea Washingtonului pentru că a refuzat să permită SUA să folosească bazele sale împotriva Iranului.

Spania cedează criticilor lui Trump și trimite o fregată în Cipru

Miercuri, Casa Albă a declarat că Madridul a fost de acord să „coopereze cu armata americană”, însă Spania și-a reafirmat refuzul cu privire la utilizarea bazelor sale aeriene, dar și opoziția față de război.

Fregata spaniolă Cristóbal Colón se va alătura portavionului francez Charles de Gaulle și navelor marinei grecești pentru a „oferi protecție și apărare aeriană” și „a sprijini orice evacuare a civililor”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării spaniol. Fregata spaniolă este în drum spre Cipru și se preconizează că va ajunge pe 10 martie, după ce a participat în prealabil la o misiune comună în Marea Baltică.

Guido Crosetto, ministrul Apărării din Italia, a precizat că va trimite și ea „sisteme de apărare aeriană, antidrone și sisteme antirachetă” anumitor „parteneri strategici” din Golf, confirmând declarația prim-ministrului Giorgia Meloni.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat marți că Marea Britanie trimite în Cipru „elicoptere cu capacități de contracarare a dronelor” și nava de război HMS Dragon, care este capabilă să lanseze opt rachete în mai puțin de 10 secunde și să ghideze până la 16 rachete simultan.

Miercuri, o dronă iraniană unidirecțională a lovit baza aeriană britanică din Cipru, unde a vizat un hangar folosit pentru avioanele spion ale SUA, U-2. Deși nu s-au înregistrat victime în urma atacului, o gaură de 9 metri a fost făcută în peretele hangarului. Această dronă a fost lansată cel mai probabil din Liban, nu din Iran, spun mai multe surse.

