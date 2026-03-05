Prima pagină » Știri externe » Baza militară din Cipru care adăpostește avioanele de spionaj americane U-2, vizată din nou de drone. Mai multe state NATO trimit sprijin

Baza militară din Cipru care adăpostește avioanele de spionaj americane U-2, vizată din nou de drone. Mai multe state NATO trimit sprijin

05 mart. 2026, 16:52, Știri externe
Baza militară din Cipru care adăpostește avioanele de spionaj americane U-2, vizată din nou de drone. Mai multe state NATO trimit sprijin

Italia, Spania, Franța, Marea Britanie, Olanda și Grecia au anunțat că vor trimite nave militare pentru a proteja Ciprul de atacurile cu drone ale Iranului și aliaților săi. Sprijinul militar vine după ce baza Forțelor Aeriene Regale Britanice Akrotiri a fost atacată luni și miercuri de drone iraniene, ca parte a războiului dintre Statele Unite și Iran.

Ministerul Apărării din Spania a declarat că va trimite cea mai avansată fregată a sa pentru a proteja Ciprul, în contextul în care Madridul se confruntă în prezent cu presiuni intense din partea Washingtonului pentru că a refuzat să permită SUA să folosească bazele sale împotriva Iranului.

Spania cedează  criticilor lui Trump și trimite o fregată în Cipru

Miercuri, Casa Albă a declarat că Madridul a fost de acord să „coopereze cu armata americană”, însă Spania și-a reafirmat refuzul cu privire la utilizarea bazelor sale aeriene, dar și opoziția față de război.
Fregata spaniolă Cristóbal Colón se va alătura portavionului francez Charles de Gaulle și navelor marinei grecești pentru a „oferi protecție și apărare aeriană” și „a sprijini orice evacuare a civililor”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării spaniol. Fregata spaniolă este în drum spre Cipru și se preconizează că va ajunge pe 10 martie, după ce a participat în prealabil la o misiune comună în Marea Baltică.
Guido Crosetto, ministrul Apărării din Italia, a precizat că va trimite și ea „sisteme de apărare aeriană, antidrone și sisteme antirachetă” anumitor „parteneri strategici” din Golf, confirmând declarația prim-ministrului Giorgia Meloni.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat marți că Marea Britanie trimite în Cipru „elicoptere cu capacități de contracarare a dronelor” și nava de război HMS Dragon, care este capabilă să lanseze opt rachete în mai puțin de 10 secunde și să ghideze până la 16 rachete simultan.

Miercuri, o dronă iraniană unidirecțională a lovit baza aeriană britanică din Cipru, unde a vizat un hangar folosit pentru avioanele spion ale SUA, U-2. Deși nu s-au înregistrat victime în urma atacului, o gaură de 9 metri a fost făcută în peretele hangarului. Această dronă a fost lansată cel mai probabil din Liban, nu din Iran, spun mai multe surse.

Recomandările autorului:

Un român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei și trimis într-una dintre cele mai severe colonii de detenție

Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare

Președintele Azerbaidjanului îndeamnă Teheranul să-și ceară scuze pentru atacurile cu drone. „Iranul a comis un act terorist împotriva statului azer”

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Președintele Azerbaidjanului îndeamnă Teheranul să-și ceară scuze pentru atacurile cu drone. „Iranul a comis un act terorist împotriva statului azer”
15:47
Președintele Azerbaidjanului îndeamnă Teheranul să-și ceară scuze pentru atacurile cu drone. „Iranul a comis un act terorist împotriva statului azer”
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 6. Iranul a atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete. Teheranul amenință să atace situl nuclear israelian de la Dimona
15:19
🚨 Lupte în Orient, ziua 6. Iranul a atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete. Teheranul amenință să atace situl nuclear israelian de la Dimona
FLASH NEWS 🚨 Un român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei și trimis într-una dintre cele mai severe colonii de detenție
15:12
🚨 Un român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei și trimis într-una dintre cele mai severe colonii de detenție
RĂZBOI Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
14:03
Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
EXTERNE Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare
13:19
Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare
PROIECT Turcia se alătură Franței, Spaniei și Poloniei și vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Platformele riscă amenzi colosale
12:00
Turcia se alătură Franței, Spaniei și Poloniei și vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Platformele riscă amenzi colosale
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Poluarea aerului afectează simțurile furnicilor, iar efectele sunt îngrijorătoare
FLASH NEWS Dominic Fritz schimbă strategia USR împotriva jocurilor de noroc. Păcănelele rămân în Timișoara, dar se mută în zone speciale
16:38
Dominic Fritz schimbă strategia USR împotriva jocurilor de noroc. Păcănelele rămân în Timișoara, dar se mută în zone speciale
UTILE Ultima metodă de atac a hackerilor de a fura datele personale și banii oamenilor. Site Google fals
16:38
Ultima metodă de atac a hackerilor de a fura datele personale și banii oamenilor. Site Google fals
FLASH NEWS Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
16:31
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
EXCLUSIV Țoiu, compromisă de criza din Dubai. Bușcu: ”Se comportă ca un om vinovat/Gravitatea poate să meargă până la demiterea ministrului de Externe”
16:22
Țoiu, compromisă de criza din Dubai. Bușcu: ”Se comportă ca un om vinovat/Gravitatea poate să meargă până la demiterea ministrului de Externe”
GUVERN Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Numărul direcțiilor silvice se reduce. „Fără operatori de xerox”
16:16
Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Numărul direcțiilor silvice se reduce. „Fără operatori de xerox”
FLASH NEWS Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?”
16:11
Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?”

Cele mai noi

Trimite acest link pe