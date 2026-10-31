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Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov închide o fabrică emblematică din România, la mai puțin de un an de la achiziție. Aproape toți angajații vor fi concediați până la Crăciun

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov închide o fabrică emblematică din România, la mai puțin de un an de la achiziție. Aproape toți angajații vor fi concediați până la Crăciun
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Industria României mai primește o lovitură dură. Una dintre fabricile sale emblematice va pune lacătul pe uță, aproape toți angajații urmând să fie concediați până la finalul anului. Compania industriala din județul Iași, cumpărată de celebrul oligarh ucrainean Rinat Ahmetov, își va înceta activitatea din cauza lipsei materiei prime. Reamintim că oligarhul din Ucraina deține mai multe fabrici în România. 

Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, fosta Tepro, va fi închisă ca urmare a ravagiilor produse de atacurile rusești din Ucraina. Acestea au afectat dramatic lanțul de aprovizionare al fabricii controlate de grupul ucrainean Metinvest. Grupul este deținut de miliardarul Rinat Ahmetov, scrie Ziarul de Iași.

Fabrica a declanșat procedura de concediere colectivă

Fabrica a notificat deja Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inspectoratul Teritorial de Muncă cu privire la declanșarea unei proceduri de concediere colectivă care vizează aproape întregul personal.

Metinvest Iași va fi închisă. Colaj: Ziarul de Iași

„Modelul de afaceri al societății s-a bazat pe accesul la rulouri de oțel laminat la cald primite de la un combinat din Ucraina. Atacurile armate ale Rusiei din august 2026 au determinat suspendarea operațiunilor. Și au afectat activitatea companiei de la Iași”, se arată în notificarea transmisă AJOFM și ITM.

Compania miliardarului ucrainean a încercat inițial să găsească soluții alternative pentru aprovizionare, vizând producători europeni. Potrivit reprezentanților societății, costurile materiilor prime disponibile pe piața europeană sunt însă cu aproximativ 110 euro pe tonă mai mari decât cele ale furnizorului ucrainean. Astfel, activitatea devenise nerentabilă.

Ce salarii compensatorii vor primi angajații

Din totalul de 195 de salariați, 194 vor fi afectați de concedierea colectivă. Singurul post care rămâne, cel puțin momentan, este cel de director general. În perioada următoare vor avea loc consultări cu sindicatul. Apoi vor fi emise preavizele individuale, cu o durată minimă de 20 de zile lucrătoare. În timpul preavizului, angajații vor beneficia de câte 4 ore pe zi pentru căutarea unui nou loc de muncă, fără diminuarea salariului, mai scrie sursa  citată.

Salariații cu o vechime mai mare de 10 ani ar urma să beneficieze de compensații de 10.000 de lei net. Angajații cu peste 30 de ani de activitate ar urma să ia câte 25.000 de lei net, potrivit unor surse ale publicației citate.

Conform sursei citate, activitatea fabricii era deja blocată de ceva timp din cauza lipsei materiei prime. Majoritatea angajaților nu mai desfășurau practic o activitate.

Comisia Europeană a aprobat tranzacția în 2025

Comisia Europeană a aprobat tranzacția prin care Metinvest, grupul industrial controlat de miliardarul Rinat Ahmetov, a preluat ArcelorMittal Tubular Products Iași, fosta fabrică Tepro SA. Decizia a fost emisă pe 24 noiembrie 2025, în baza articolului 6(1)(b) din Regulamentul Uniunii Europene privind concentrările economice. În prealabil, Comisia Europeană a constatat că operațiunea nu pune probleme de concurență.

Tranzacția fusese notificată oficial la Bruxelles pe 21 octombrie 2025. Metinvest B.V. (Olanda) și Smart Steel Limited (Cipru) au anunțat intenția de a cumpăra 100% din acțiunile ArcelorMittal Tubular Products Iași. Compania era deținută de ArcelorMittal S.A. (Luxemburg). Înaintea acestei operațiuni, combinatul ieșean era controlat în proporție de 99,96% de ArcelorMittal Tubular Products Holding BV.

Reamintim că Rinat Ahmetov a fost unul dintre apropiații marelui antrenor Mircea Lucescu, fiind prezent la București la ceremoniile de înmormântare a acestuia din aprilie 2026.

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