Ce riscă românii care și-au închis balcoanele din apartamente, după noul Cod Urbanistic. Ministrul Dezvoltării: „Trebuie să intre în legalitate”

Alexandru Stoica, noul ministru al Dezvoltării, a explicat ce trebuie să facă românii care și-au închis balcoanele din apartamente. Modificările aduse codului urbanistic prevăd sancțiuni clare, astfel că situația este una cât se poate de serioasă.

Pentru lucrările/modificările efectuate în apartamente, inclusiv pentru închiderea balcoanelor, fără aprobarea Primăriei, noul cod urbanistic prevede sancțiuni importante.

Stoica îi trimite pe proprietari la arhitect

Noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) a fost adoptat prin Legea nr. 169/2026 și a intrat în vigoare la data de 25 august 2026.

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Într-o intervenție la Antena 3, Alexandru Stoica a precizat ce trebuie să facă proprietarii aflați în culpă. Potrivit acestuia, cei care și-au închis balcoanele înainte de adoptarea noului cod nu riscă amenzi, pentru că legea nu se aplică retroactiv. Totuși, aceștia sunt obligați să intre în legalitate.

Iar pe viitor, vor plăti impozit ca și pe spațiul din apartament.

„Ei vor intra în legalitate și vor plăti impozitul care se plătește normal, ca și pentru apartamentul pe care oamenii îl au, la suprafața respectivă. Pentru a intra în legalitate, trebuie să-și facă un anumit proiect, de la arhitect, urmând să fie avizat și aprobat de autoritatea locală. Deci, nu este nicio problemă și nicio veste îngrijorătoare, că oamenii nu trebuie să plătească, cum scrie în codul urbanismului, că plătește de 100 de ori sau nu știu de câte ori. Nu! Se va intra în legalitate, normal”, a spus ministrul Dezvoltării.

Dacă refuză să intre în legalitate, proprietarii de apartamente cu balcoane închise vor putea fi amendați de Primărie, a mai precizat ministrul PSD.