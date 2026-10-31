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Câmpul de luptă a devenit „transparent”, NATO trebuie să se adapteze rapid războiului modern. De ce nu mai funcționează tacticile clasice și care sunt pericolele majore

Cristian Lisandru
Câmpul de luptă a devenit „transparent”, NATO trebuie să se adapteze rapid războiului modern. De ce nu mai funcționează tacticile clasice și care sunt pericolele majore
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Alex Sebastian Kliszewicz – expert internațional în securitate și risc geopolitic – avertizează că antrenamentele militare occidentale se desfășoară pe baze învechite. Se ține cont, încă, de ceea ce se întâmpla în teatrele de operațiuni din Irak sau Afganistan, în timp ce războiul modern va fi purtat cu totul altfel. Opiniile sale au fost publicate de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA) și reprezintă, fără îndoială, un semnal de alarmă.

Câmpul de luptă modern a devenit aproape în întregime transparent, avertizează Kliszewicz. Dronele de recunoaștere, imagistica termică, supravegherea electronică și dronele de atac cu vedere la persoana întâi (FPV – First Person View) au schimbat fundamental operațiunile infanteriei.

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  • Formațiunile tradiționale de escadrile, mișcările vehiculelor și pozițiile defensive pot fi detectate și atacate în câteva minute.
  • Unitățile ucrainene, precizează expertul în securitate, se dispersează – din ce în ce mai mult – în grupuri mai mici.
  • Uneori, operează în echipe de câte doi sau trei oameni, în loc de formațiuni convenționale de escadrilă.
  • Concentrarea, odinioară esențială pentru comandă și manevră, creează acum vulnerabilitate.

Camuflajul s-a schimbat dramatic, avertizează Alex Sebastian Kliszewicz. Plasele convenționale, vegetația artificială și acoperirile improvizate oferă protecție limitată împotriva operatorilor de drone experimentați.

Camerele termice expun personalul și motoarele pornite chiar și atunci când ascunderea vizuală pare adecvată.

Camuflajul s-a schimbat la fel de dramatic, avertizează Alex Sebastian Kliszewicz / Foto – Profimedia Images

Războiul electronic, la un alt nivel

 Gestionarea semnăturilor termice și exploatarea acoperirii naturale au devenit abilități esențiale de supraviețuire, susține expertul.

  • Spectrul electromagnetic prezintă un alt pericol. Radiourile, generatoarele, terminalele satelitare și sistemele de control al dronelor pot dezvălui poziții serviciilor secrete inamice.
  • Disciplina în comunicații nu mai este doar o cerință tehnică, ci o chestiune de supraviețuire.
  • Războiul electronic a scos la iveală și limitele dependenței tehnologice.

Operatorii ucraineni au efectuat misiuni cu drone de recunoaștere din clasa DJI Matrice aproape în întregime în mod manual.

Bruiajul și falsificarea semnalelor GPS fac ca navigația autonomă să fie nesigură.

Evacuarea medicală : „Ajungi pe jos și pleci pe jos”

Unii operatori raportează că dronele mici de recunoaștere supraviețuiesc aproximativ 10 zile de operațiuni intensive în prima linie înainte de a necesita reparații sau înlocuire.

  • Mobilitatea prezintă o altă provocare.

Camionetele civile și vehiculele ușor protejate au fost „caii de povară” din prima linie. Acum au devenit vulnerabile la atacurile cu drone FPV.

Relatările soldaților care abandonează vehiculele în mișcare atunci când se apropie dronele ilustrează cât de dramatic s-a schimbat transportul pe câmpul de luptă. Antrenamentul tradițional NATO rareori pregătește personalul pentru un mediu în care mișcarea obișnuită a vehiculelor poate fi letală.

  • Evacuarea medicală expune cel mai clar lacuna doctrinară.

Medicina militară occidentală pune accent pe evacuarea rapidă a victimelor și intervenția chirurgicală timpurie. În apropierea frontului Ucrainei, aceste puncte de reper se prăbușesc frecvent.

Ambulanțele blindate riscă să fie detectate și atacate, în timp ce evacuarea cu elicopterul este, în general, impracticabilă. După cum i-a spus un operator ucrainean autorului analizei, „ajungi pe jos și pleci pe jos”.

Distanța dintre observare și atac se restrânge

Logistica se confruntă cu presiuni comparabile. Vehiculele tradiționale de aprovizionare expun personalul la atacuri de precizie.

  • Forțele ucrainene au răspuns prin utilizarea de drone de transport marfă și vehicule terestre fără pilot pentru a livra muniție, apă, baterii și provizii medicale.
  • Aceste evoluții sugerează că logistica din prima linie a viitorului va depinde din ce în ce mai mult de sisteme distribuite, operate de la distanță, mai degrabă decât doar de transportul convențional.

Sprijinul de foc al infanteriei este, de asemenea, în evoluție. Dronele FPV pot efectua lovituri de precizie împotriva pozițiilor de tragere fortificate care anterior necesitau focul susținut al mitralierelor sau utilizarea artileriei.

Armele convenționale rămân indispensabile. Dar recunoașterea și angajamentul de precizie devin din ce în ce mai integrate.

Distanța dintre observare și atac se restrânge.

Armele convenționale rămân indispensabile / Foto – Profimedia Images

Doctrina NATO nu este lipsită de valoare, problema o reprezintă „ viteza instituțională”

Aceste evoluții, mai scrie expertul în securitate, nu înseamnă că doctrina NATO este lipsită de valoare.

  • Principiile sale de conducere, coordonare, operațiuni interarme și execuție disciplinată rămân esențiale. Problema este viteza instituțională.
  • Tehnologia dronelor, războiul electronic și contramăsurile pe câmpul de luptă evoluează în câteva luni. Manualele militare, sistemele de achiziții și programele de instruire se schimbă, adesea, în ani.
  • Unele misiuni de antrenament NATO au integrat deja feedback-ul de pe câmpul de luptă ucrainean.

Acest progres merită recunoscut, scrie Alex Sebastian Kliszewicz, însă ajustările mici, treptate și succesive nu sunt suficiente.

NATO are nevoie de un proces continuu în care experiența operațională să adapteze rapid deciziile privind antrenamentul, doctrina, cerințele de echipamente și achizițiile.

„Pentru flancul estic al NATO, aceste lecții nu sunt teoretice”

Pentru flancul estic al NATO, în special statele baltice și Polonia, aceste lecții nu sunt teoretice, susține expertul în securitate.

Orice confruntare cu un adversar capabil din punct de vedere tehnologic ar putea produce condiții similare de supraveghere persistentă, comunicații contestate, logistică perturbată și evacuare medicală restricționată.

NATO a petrecut decenii întregi învățându-i pe alții cum să lupte. Acum trebuie să demonstreze că poate învăța de la cei care luptă în cel mai important război al Europei.

„O alianță care își actualizează doctrina mai lent decât adversarii săi riscă să pregătească soldații pentru un câmp de luptă care nu mai există”, avertizează Alex Sebastian Kliszewicz.

Alex Sebastian Kliszewicz are experiența serviciului militar în Forțele de Apărare Estoniene — inclusiv serviciu în Marină, la bordul dragoarelor de mine și în Batalionul de Cercetași ca inginer de luptă și medic. Are o vastă experiență în conducerea de echipe armate de securitate maritimă în zone cu risc ridicat și gestionarea unităților de intervenție rapidă. Experiența sa profesională cuprinde, de asemenea, furnizarea de expertiză pentru programe de instruire militare și ale companiilor militare private (PMC), precum și efectuarea de misiuni de instruire pentru personalul militar ucrainean.

Foto soldați NATO colaj main – Profimedia Images

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