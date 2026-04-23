Rusia susține că a primit o invitație „la cel mai înalt nivel” pentru summitul G20 de la Miami. De când nu a mai participat Putin la marele eveniment

Ministerul rus de Externe a anunțat, joi, că Rusia a fost invitată să participe la viitorul summit G20 din Statele Unite „la cel mai înalt nivel“, relatează Kyiv Independent.

„Moscova va confirma cine o va reprezenta la eveniment cu puțin timp înainte de data respectivă“, a declarat jurnaliștilor, la sediul ONU, viceministrul rus de Externe, Alexander Pankin.

Liderii și înalții oficiali ai principalelor economii mondiale se vor reuni la Miami pentru summitul G20, în perioada 14-15 decembrie.

Deși Rusia face parte din acest grup, președintele rus Vladimir Putin nu a mai participat la forumul anual al grupului de la summitul din 2019 de la Osaka.

Președintele american Donald Trump a declarat, în septembrie, anul trecut, că i-ar „plăcea foarte mult” să-i aibă ca oaspeți la eveniment atât pe Putin, cât și pe președintele chinez Xi Jinping.

Relațiile dintre Statele Unite și Rusia s-au îmbunătățit de când Trump a revenit la putere anul trecut. Cei doi președinți s-au reunit la un summit la nivel înalt în Alaska, în august 2025, însă întâlnirea nu a dus la niciun progres semnificativ în direcția unui acord de pace în Ucraina.

Summitul de la Miami, care va avea loc la Trump National Doral Golf Course, se va concentra pe „stimularea prosperității economice prin eliminarea reglementărilor împovărătoare, asigurarea accesului la energie la prețuri accesibile și promovarea noilor tehnologii”, a declarat președintele SUA.

Totuși, până atunci o altă întâlnire Trump-Putin este speculată în presa internațională. Liderul de la Kremlin ar putea efectua o vizită în China în luna mai, posibil în aceeași perioadă cu vizita planificată a președintelui american Donald Trump, au relatat mass-media ruse, în ultimele zile.

