Reuters: Ucraina a solicitat Turciei să găzduiască o întâlnire între Zelenski și Putin. Ce anunță Kievul

Ucraina a solicitat Turciei să găzduiască o întâlnire între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, a declarat șeful diplomației ucrainene, în contextul în care Kievul încearcă să relanseze negocierile de pace care au ajuns într-un impas după războiul declansat de SUA și Israel în Iran.

„Am discutat cu partea turcă despre acest lucru, am contactat și alte capitale”, a declarat marți ministrul de externe Andrii Sybiha într-o declarație adresată jurnaliștilor, care a fost aprobată pentru publicare miercuri, scrie Reuters.

El a adăugat că Ucraina ar fi dispusă să ia în considerare orice alt loc în afară de Belarus sau Rusia pentru o întâlnire cu Putin, pe care Zelenski o dorește de mult timp pentru a grăbi soluționarea războiului care durează de peste patru ani.

Belarus este un aliat apropiat al Rusiei și a permis Moscovei să utilizeze teritoriul său pentru a lansa invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Sybiha nu a precizat cum a reacționat Ankara la această propunere.

„Ne-am adresat în mod special turcilor”, a spus el. „Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova și Belarus, organizează o astfel de întâlnire, vom merge”.

Kremlinul a declarat anterior că este dispus să-l primească pe Zelenski la Moscova, unde liderul ucrainean a afirmat că nu va merge.

