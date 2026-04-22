Reuters: Ucraina a solicitat Turciei să găzduiască o întâlnire între Zelenski și Putin. Ce anunță Kievul

Reuters: Ucraina a solicitat Turciei să găzduiască o întâlnire între Zelenski și Putin. Ce anunță Kievul

Reuters: Ucraina a solicitat Turciei să găzduiască o întâlnire între Zelenski și Putin. Ce anunță Kievul
Ucraina a solicitat Turciei să găzduiască o întâlnire între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, a declarat șeful diplomației ucrainene, în contextul în care Kievul încearcă să relanseze negocierile de pace care au ajuns într-un impas după războiul declansat de SUA și Israel în Iran.

„Am discutat cu partea turcă despre acest lucru, am contactat și alte capitale”, a declarat marți ministrul de externe Andrii Sybiha într-o declarație adresată jurnaliștilor, care a fost aprobată pentru publicare miercuri, scrie Reuters.

El a adăugat că Ucraina ar fi dispusă să ia în considerare orice alt loc în afară de Belarus sau Rusia pentru o întâlnire cu Putin, pe care Zelenski o dorește de mult timp pentru a grăbi soluționarea războiului care durează de peste patru ani.

Belarus este un aliat apropiat al Rusiei și a permis Moscovei să utilizeze teritoriul său pentru a lansa invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Sybiha nu a precizat cum a reacționat Ankara la această propunere.

„Ne-am adresat în mod special turcilor”, a spus el. „Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova și Belarus, organizează o astfel de întâlnire, vom merge”.

Kremlinul a declarat anterior că este dispus să-l primească pe Zelenski la Moscova, unde liderul ucrainean a afirmat că nu va merge.

Ucraina, pregătită să reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia prin „Drujba”. Zelenski: „Așteptăm deblocarea celor 90 miliarde de euro“

Zelenski acuză SUA de „lipsă de respect”. Emisarii lui Trump au efectuat numeroase vizite la Moscova, dar au evitat Kievul

NEWS ALERT Împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit aprobarea preliminară. Ungaria a renunțat la veto
15:06
Împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit aprobarea preliminară. Ungaria a renunțat la veto
INEDIT Țara în care Prințul Philip, soțul regretatei regine Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a devenit un zeu venerat
14:58
Țara în care Prințul Philip, soțul regretatei regine Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a devenit un zeu venerat
FLASH NEWS Iranul anunță că a capturat două nave care încercau să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Unde au fost escortate de Gărzile Revoluționare
14:26
Iranul anunță că a capturat două nave care încercau să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Unde au fost escortate de Gărzile Revoluționare
FLASH NEWS Ce spune presa maghiară despre criza politică generată de ruptura coaliției de guvernare din România. „Țara a ajuns la răscruce”
14:16
Ce spune presa maghiară despre criza politică generată de ruptura coaliției de guvernare din România. „Țara a ajuns la răscruce”
SĂNĂTATE Marea Britanie, decizie istorică. Interzice tinerilor să fumeze. Care e prima generație afectată
13:58
Marea Britanie, decizie istorică. Interzice tinerilor să fumeze. Care e prima generație afectată
SCANDAL Tucker Carlson și-a cerut scuze că l-a susținut pe Trump în 2024: „Și-a bătut joc de Iisus. Face mișto de creștinism”
13:26
Tucker Carlson și-a cerut scuze că l-a susținut pe Trump în 2024: „Și-a bătut joc de Iisus. Face mișto de creștinism”
Mediafax
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un colaps misterios a schimbat Europa acum 5.000 de ani, spun oamenii de știință
TURISM România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment
15:00
România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment
ULTIMA ORĂ Guvernul e la cote de avarie. Premierul Bolojan încearcă să-l facă să funcţioneze şi cu sprijinul UDMR. Cu cine îi vor înlocui pe miniştrii PSD
14:53
Guvernul e la cote de avarie. Premierul Bolojan încearcă să-l facă să funcţioneze şi cu sprijinul UDMR. Cu cine îi vor înlocui pe miniştrii PSD
REACȚIE Primele declarații date de Radu Moldovan, liderul PSD, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”
14:42
Primele declarații date de Radu Moldovan, liderul PSD, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”
ULTIMA ORĂ Radu Moldovan a demisionat din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița Năsăud în urma perchezițiilor DNA. Bogdan Ivan preia interimar conducerea
14:31
Radu Moldovan a demisionat din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița Năsăud în urma perchezițiilor DNA. Bogdan Ivan preia interimar conducerea
STUDIU Oraș sau sat? În ce loc copiii sunt mai predispuși la depresie și unde există risc crescut să dezvolte ADHD
14:20
Oraș sau sat? În ce loc copiii sunt mai predispuși la depresie și unde există risc crescut să dezvolte ADHD
ECONOMIE România, campioana deficitului bugetar în Uniunea Europeană în 2025. Datoria publică a țării a fost aproape 60% din PIB anul trecut
14:15
România, campioana deficitului bugetar în Uniunea Europeană în 2025. Datoria publică a țării a fost aproape 60% din PIB anul trecut

