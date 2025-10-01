Prima pagină » Știri externe » Cazul rusoaicei găsită într-o peșteră din India, împreună cu fiicele sale. Cine este tatăl fetițelor

01 oct. 2025, 10:20, Știri externe
O femeie din Rusia a fostă găsită locuind într-o peșteră din India împreună cu cele două fiice mici ale sale.

Nina Kutina, în vârstă de 40 de ani, și fetele ei de șase, respectiv cinci ani, au fost salvate pe data de 9 iulie de polițiști aflați în patrulare de rutină într-o pădure din satul sudic Karnataka.

Femeia nu avea documente valabile pentru a rămâne în India a fost trimisă împreună cu fiicele sale într-un centru de detenție pentru străini.

Săptămâna trecută, Curtea Supremă din Karnataka a cerut guvernului să emită documente pentru femeie și pentru fiicele sale, astfel încât cele trei să se poată întoarce acasă.

Ele au plecat pe data de 28 septembrie către Rusia. Fiul minor al rusoaicei, provenit dintr-o relație anterioară, care a fost găsit ulterior în Goa, a plecat și el cu ele.

Curtea a analizat o petiție depusă de Dror Shlomo Goldstein, un om de afaceri din Israel care locuiește în Goa, care a spus că este tatăl celor două fetițe minore. El a cerut instanței să oprească trimiterea copiilor înapoi în Rusia și a făcut apel pentru custodia lor.

El a declarat anterior că Nina Kutina a părăsit Goa fără să îl informeze și că el ar fi depus o plângere la poliție. De asemenea, a spus că „a asigurat traiul femeii și a celor două fete minore întotdeauna”.

Cum au fost găsite de către poliție

Instanța a mai spus că Goldstein nu a putut explica de ce au trăit în peșteră „până când cele trei au fost găsite acolo și autoritățile au început să ia măsuri pentru reabilitarea lor”.

Echipa de poliție a declarat că a văzut haine viu colorate lângă o peșteră, în timpul unei patrulare de rutină lângă dealurile Ramteertha, în pădurea Gokarna, care se învecinează cu paradisul turistic Goa.

Sursă foto: Poliția Karnataka

