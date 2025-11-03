S-a prăbușit o parte din Torre dei Conti, turnul emblematic din centrul Romei. Un muncitor român a fost scos de sub dărâmături

Turnul Torre dei Conti de pe Via dei Fori Imperiali din Roma s-a prăbușit parțial. Conform primelor cercetări, 11 muncitori sunt implicaţi, dintre care unul în stare gravă şi altul, de cetăţenie română care se află sub dărâmături. Muncitorul blocat, un cetățean român, a fost prins în dărâmătuirile de la primul etaj, relatează presa din Italia. Pompierii au încercat să ajungă la el printr-o mică fereastră laterală. Bărbatul, conștient și cooperant, a răspuns salvatorilor pe tot parcursul operațiunii.

Forțele de ordine și pompierii se află la fața locului, la intersecția cu Via dei Fori Imperiali. Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a sosit și el imediat. Turnul era în curs de renovare cu fonduri din PNRR.

Patrulele Poliției Locale din Roma au intervenit în zonă. Ofițerii au securizat zona, unde traficul pietonal și rutier a fost interzis pentru a facilita intervenția pompierilor și a autospecialelor.

Turnul, construit în 1238 de Inocențiu al III-lea, era în curs de renovare după ani de neglijare din partea administrației Romei.