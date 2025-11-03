Prima pagină » Știri externe » S-a prăbușit o parte din Torre dei Conti, turnul emblematic din centrul Romei. Un muncitor român a fost scos de sub dărâmături

S-a prăbușit o parte din Torre dei Conti, turnul emblematic din centrul Romei. Un muncitor român a fost scos de sub dărâmături

03 nov. 2025, 13:31, Știri externe
S-a prăbușit o parte din Torre dei Conti, turnul emblematic din centrul Romei. Un muncitor român a fost scos de sub dărâmături

Turnul Torre dei Conti de pe Via dei Fori Imperiali din Roma s-a prăbușit parțial. Conform primelor cercetări, 11 muncitori sunt implicaţi, dintre care unul în stare gravă şi altul, de cetăţenie română care se află sub dărâmături. Muncitorul blocat, un cetățean român, a fost prins în dărâmătuirile de la primul etaj, relatează presa din Italia. Pompierii au încercat să ajungă la el printr-o mică fereastră laterală. Bărbatul, conștient și cooperant, a răspuns salvatorilor pe tot parcursul operațiunii.

Forțele de ordine și pompierii se află la fața locului, la intersecția cu Via dei Fori Imperiali. Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a sosit și el imediat. Turnul era în curs de renovare cu fonduri din PNRR.

Patrulele Poliției Locale din Roma au intervenit în zonă. Ofițerii au securizat zona, unde traficul pietonal și rutier a fost interzis pentru a facilita intervenția pompierilor și a autospecialelor.

Turnul, construit în 1238 de Inocențiu al III-lea, era în curs de renovare după ani de neglijare din partea administrației Romei.

Citește și

EXTERNE O sculptură veche de mii de ani va fi returnată Egiptului. Noul Muzeu de Arheologie vrea să aducă acasă artefactele păstrate în alte țări
15:40
O sculptură veche de mii de ani va fi returnată Egiptului. Noul Muzeu de Arheologie vrea să aducă acasă artefactele păstrate în alte țări
EXTERNE Trump și-a scos din buzunar, în timpul interviului de la CBS, o foaie de hârtie cu numărul războaielor pe care le-ar fi încheiat
14:41
Trump și-a scos din buzunar, în timpul interviului de la CBS, o foaie de hârtie cu numărul războaielor pe care le-ar fi încheiat
EXTERNE Ministrul francez de Justiție se apără în fața acuzațiilor că influențează procesul lui Sarkozy: „Îmi fac doar treaba“. Ce îi reproșează procurorii
14:34
Ministrul francez de Justiție se apără în fața acuzațiilor că influențează procesul lui Sarkozy: „Îmi fac doar treaba“. Ce îi reproșează procurorii
EXTERNE Serbia vrea să-și vândă armele Uniunii Europene: Producem mai multă muniție decât Franța
14:23
Serbia vrea să-și vândă armele Uniunii Europene: Producem mai multă muniție decât Franța
EXTERNE Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
13:28
Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
EXTERNE Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
13:23
Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Digi24
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
Tot mai tinere, tot mai transformate: Generația care își face lifting facial înainte de 30 de ani