Sarkozy, terorizat de deținuți. I-au strigat toată noaptea numele și l-au agresat verbal. Fostul președinte nu a închis un ochi în prima noapte de arest

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a avut parte de o noapte de pomină în închisoare. De cum s-a instalat, zeci de deținuți au început să-i strige numele numele și l-au agresat verbal. Imaginile în care țipetele violente se fac remarcate incluiv din afara penitenciarului au făcut înconjurul internetului.

Două gărzi de corp l-au însoțit marți pe fostul șef de stat la închisoarea La Santé și au fost plasați într-o celulă vecină, a aflat AFP de la trei surse apropiate cazului, relatează Le figaro.

Reprezentani ai Ministeruli de Interne au declarat: „Nu se pune problema asumării celui mai mic risc în ceea ce privește securitatea unui fost președinte.”

Această protecție este asigurată „având în vedere statutul său și amenințările cu care se confruntă”, a explicat ministrul francez de interne, Laurent Nuñez, miercuri.

„Aceasta este o decizie care vizează asigurarea siguranței sale, pe lângă, bineînțeles, tot ceea ce este implementat de administrația penitenciarului”, a adăugat ministrul de Interne la CNews/Europe 1.

Marți, Sarkozy, care a fost președintele Franței în perioada 2007-2012, a fost plasat în închisoarea La Sante din Paris pentru a executa o pedeapsă de cinci ani.S ute de oameni au ieșit în stradă pentru a-și arăta sprijinul față de fostul șef de stat. Acesta s-a urcat apoi într-o mașină și s-a îndreptat spre închisoarea La Santé, unde a dispărut în spatele zidurilor groase.

Carla Bruni, soția lui Nicolas Sarkozy, a fost surprinsă de camerele de filmat bulversată, după momentul în care fostul președinte s-a suit în mașina care l-a dus la închisoarea La Sante.

Reamintim că, pe 25 septembrie, tribunalul penal din Paris l-a condamnat pe Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare pentru conspirație în vederea obținerii unei finanțări secrete a campaniei electorale din partea regimului libian.

