Prima pagină » Știri externe » Sarkozy și-a descoperit noi pasiuni în închisoare. S-a apucat de scris cărți și citește intensiv. Cum arată lista de lecturi a fostului președinte

Sarkozy și-a descoperit noi pasiuni în închisoare. S-a apucat de scris cărți și citește intensiv. Cum arată lista de lecturi a fostului președinte

22 oct. 2025, 12:07, Știri externe
Sarkozy și-a descoperit noi pasiuni în închisoare. S-a apucat de scris cărți și citește intensiv. Cum arată lista de lecturi a fostului președinte

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a început să scrie o carte în prima sa seară la închisoare, a declarat avocatul său, Jean-Michel Darrois, scrie La Depeche.

Se pare că după ce a obținut un permis de vizită într-un timp record, Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a putut vorbi cu unul dintre avocații săi, Jean-Michel Darrois, care a descris atmosfera în care se află fostul șef de stat.

„E ca în orice închisoare, e mult zgomot”, a explicat el, înainte de a adăuga: „Nu va renunța. Astăzi (ieri), a început să-și scrie cartea și a făcut puțin sport.” Soția sa, Carla Bruni, l-a vizitat și ea.

Avocatul fostului președinte a mai precizat că Sarkozy a luat cu el în celulă două cărți: „Contele de Monte Cristo” și „Viața lui Iisus Hristos”.

Potrivit sursei citate, fostul președinte și-a reglat și televizorul pentru a urmări meciul din Liga Campionilor dintre Paris-Saint-Germain, echipa sa favorită, și Bayer Leverkusen.

„Prima zi de închisoare a fost oribilă, dar a supraviețuit”, a adăugat avocatul.

Două gărzi de corp îl păzesc pe Sarkozy

La închisoarea La Santé, Nicolas Sarkozy este însoțit de doi agenți de securitate care au fost plasați în celula vecină, mai informează La Depeche. Această protecție este asigurată „având în vedere statutul său și amenințările cu care se confruntă”, a explicat ministrul francez de interne, Laurent Nuñez, miercuri.
„Aceasta este o decizie care vizează asigurarea siguranței sale, pe lângă, bineînțeles, tot ceea ce este implementat de administrația penitenciarului”, a adăugat ministrul de Interne la CNews/Europe 1.

Marți, Sarkozy, care a fost președintele Franței în perioada 2007-2012, a fost plasat în închisoarea La Sante din Paris pentru a executa o pedeapsă de cinci ani.S ute de oameni au ieșit în stradă pentru a-și arăta sprijinul față de fostul șef de stat. Acesta s-a urcat apoi într-o mașină și s-a îndreptat spre închisoarea La Santé, unde a dispărut în spatele zidurilor groase.

Carla Bruni, soția lui Nicolas Sarkozy, a fost surprinsă de camerele de filmat bulversată, după momentul în care fostul președinte s-a suit în mașina care l-a dus la închisoarea La Sante.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”

Carla Bruni a fost filmată în pragul lacrimilor, după plecarea lui Nicolas Sarkozy spre închisoare. Povestea RELAȚIEI dintre artistă și președinte

Citește și

EXTERNE Jaful de la Luvru, anchetă contra cronometru în Franța. 100 de polițiști și procurori caută „comoara” furată. Ce indicii au până acum
13:04
Jaful de la Luvru, anchetă contra cronometru în Franța. 100 de polițiști și procurori caută „comoara” furată. Ce indicii au până acum
EXTERNE Gestul bizar al unui bărbat. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vin la înmormântarea sa
12:58
Gestul bizar al unui bărbat. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vin la înmormântarea sa
ULTIMA ORĂ Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru. A murit un bărbat de 40 de ani
12:56
Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru. A murit un bărbat de 40 de ani
EXTERNE Rușii nu confirmă că întâlnirea dintre Trump și Putin este anulată. Pregătirile continuă
12:52
Rușii nu confirmă că întâlnirea dintre Trump și Putin este anulată. Pregătirile continuă
EXTERNE Capitala care a rămas fără soare după un festival al luminilor. Totul este în beznă, iar aerul este plin de substanțe toxice
12:34
Capitala care a rămas fără soare după un festival al luminilor. Totul este în beznă, iar aerul este plin de substanțe toxice
VIDEO Vezi IMAGINILE. Pe Maia Sandu o urmăresc CUTREMURELE. Azi, seismul a prins-o și în Parlament
12:15
Vezi IMAGINILE. Pe Maia Sandu o urmăresc CUTREMURELE. Azi, seismul a prins-o și în Parlament
Mediafax
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în Vrancea
Digi24
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei foste paciente a clinicii din Constanța unde a murit tânăra gravidă
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Un bărbat care s-a dat căpitan SRI a racolat mai multe persoane, pe care le-a trimis în diverse „misiuni”
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră
Digi24
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
(P) Cauți idei de cadouri rafinate pentru orice ocazie? Găsești inspirație, calitate și prețuri excelente într-un nou magazin din București!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Cum se înțelege văduva lui Prigoană cu copiii lui. A avut grijă de ei 10 ani
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Artan de la trupa Timpuri Noi, prima reacție după ce a fost acuzat că a sărutat, fără consimțământ, o tânără într-un club din București: „Eu sunt mai apropiat, nu țin distanța chiar așa”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Halate medicale şi igiena spitalicească: reguli esenţiale (P)