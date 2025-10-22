Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a început să scrie o carte în prima sa seară la închisoare, a declarat avocatul său, Jean-Michel Darrois, scrie La Depeche.

Se pare că după ce a obținut un permis de vizită într-un timp record, Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a putut vorbi cu unul dintre avocații săi, Jean-Michel Darrois, care a descris atmosfera în care se află fostul șef de stat.

„E ca în orice închisoare, e mult zgomot”, a explicat el, înainte de a adăuga: „Nu va renunța. Astăzi (ieri), a început să-și scrie cartea și a făcut puțin sport.” Soția sa, Carla Bruni, l-a vizitat și ea.

Avocatul fostului președinte a mai precizat că Sarkozy a luat cu el în celulă două cărți: „Contele de Monte Cristo” și „Viața lui Iisus Hristos”.

Potrivit sursei citate, fostul președinte și-a reglat și televizorul pentru a urmări meciul din Liga Campionilor dintre Paris-Saint-Germain, echipa sa favorită, și Bayer Leverkusen.

„Prima zi de închisoare a fost oribilă, dar a supraviețuit”, a adăugat avocatul.

Două gărzi de corp îl păzesc pe Sarkozy

La închisoarea La Santé, Nicolas Sarkozy este însoțit de doi agenți de securitate care au fost plasați în celula vecină, mai informează La Depeche. Această protecție este asigurată „având în vedere statutul său și amenințările cu care se confruntă”, a explicat ministrul francez de interne, Laurent Nuñez, miercuri.

„Aceasta este o decizie care vizează asigurarea siguranței sale, pe lângă, bineînțeles, tot ceea ce este implementat de administrația penitenciarului”, a adăugat ministrul de Interne la CNews/Europe 1.

Marți, Sarkozy, care a fost președintele Franței în perioada 2007-2012, a fost plasat în închisoarea La Sante din Paris pentru a executa o pedeapsă de cinci ani.S ute de oameni au ieșit în stradă pentru a-și arăta sprijinul față de fostul șef de stat. Acesta s-a urcat apoi într-o mașină și s-a îndreptat spre închisoarea La Santé, unde a dispărut în spatele zidurilor groase.

Carla Bruni, soția lui Nicolas Sarkozy, a fost surprinsă de camerele de filmat bulversată, după momentul în care fostul președinte s-a suit în mașina care l-a dus la închisoarea La Sante.

RECOMANDAREA AUTORULUI: