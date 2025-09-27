Bashar al-Assad s-a refugiat în Rusia, unde a primit azil personal de la Putin din motive umanitare. Familia dictatorului fugar, soția lui britanică și cei trei copii ai lor, locuiește în cel mai luxos cartier din Moscova, conform Financial Times. Aflat sub protecția Kremlinului, tiranul sirian este în siguranță atât timp cât va supraviețui regimul actual din Rusia.
Departamentul de Stat al SUA estimează că familia are o avere de 2 miliarde de dolari, aceasta fiind ascunsă în numeroase conturi, companii-fantomă, paradisuri fiscale offshore și portofolii imobiliare.
Răfuială între tirani
Mandatul de arestare a fost emis în lipsă pentru o serie de acuzaţii, printre care crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte, în legătură cu represiunea din anul 2011 în oraşul Daraa. La acea vreme, în contextul mişcării aşa-numite „Primăvara Arabă”, o serie de revolte populare succesive au avut loc în ţări din Orientul Mijlociu împotriva unor regimuri autoritare, unele dintre acestea fiind înlocuite, fără a deveni însă democraţii, iar în alte cazuri revoltele au condus la războaie civile îndelungate, cum a fost cel al Siriei.
Siria ține aproape de Rusia
Noile autorităţi de la Damasc încearcă să remedieze inclusiv relaţiile cu Rusia, în pofida ajutorului militar direct oferit de aceasta armatei lui al-Assad în timpul războiului. Miniştrii sirieni ai Externelor şi Apărării au efectuat deja vizite la Moscova, iar Ahmed al-Sharaa a avut în februarie o convorbire telefonică cu preşedintele rus Vladimir Putin, ei convenind atunci să continue contactele pentru a dezvolta o agendă de cooperare bilaterală, dar nu au ajuns la niciun acord cu privire la viitorul celor două baze militare ruseşti din Siria. Preşedintele sirian a primit din partea Rusiei invitaţia să participe în octombrie la Moscova la summitul Rusia – Liga Arabă.