Autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, a anunţat sâmbătă un judecător, care a precizat că fostul preşedinte va fi dat în urmărire internaţională prin Interpol, potrivit agenţiei SANA, citată de DPA. Dictatorul a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor islamişti conduşi de actualul preşedinte Ahmed al-Sharaa.

Bashar al-Assad s-a refugiat în Rusia, unde a primit azil personal de la Putin din motive umanitare. Familia dictatorului fugar, soția lui britanică și cei trei copii ai lor, locuiește în cel mai luxos cartier din Moscova, conform Financial Times. Aflat sub protecția Kremlinului, tiranul sirian este în siguranță atât timp cât va supraviețui regimul actual din Rusia.

Departamentul de Stat al SUA estimează că familia are o avere de 2 miliarde de dolari, aceasta fiind ascunsă în numeroase conturi, companii-fantomă, paradisuri fiscale offshore și portofolii imobiliare.

Răfuială între tirani

Mandatul de arestare a fost emis în lipsă pentru o serie de acuzaţii, printre care crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte, în legătură cu represiunea din anul 2011 în oraşul Daraa. La acea vreme, în contextul mişcării aşa-numite „Primăvara Arabă”, o serie de revolte populare succesive au avut loc în ţări din Orientul Mijlociu împotriva unor regimuri autoritare, unele dintre acestea fiind înlocuite, fără a deveni însă democraţii, iar în alte cazuri revoltele au condus la războaie civile îndelungate, cum a fost cel al Siriei.

Siria ține aproape de Rusia