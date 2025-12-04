Satul izolat de lume 310 zile pe an. Când își deschide porțile pentru turiști

Un sat abandonat este închis publicului timp de 310 zile pe an, urmează să se redeschidă luna aceasta. Satul Imber, situat în comitatul Wiltshire din Marea Britanie, datează încă din secolul XI și a fost utilizat drept zonă de antrenament militar. Locația inedită va putea fi vizitată de turiștii curioși în perioada 29 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026.

Deși, o mică parte din sat a rămas neatinsă, încă sunt case și clădiri abandonate care pot fi explorate de turiștii curioși. Spre exemplu, clădirea fostului pub The Bell Inn este încă în picioare. Printre alte clădiri care s-au păstrat se numără un conac, o fermă, casele fermierilor, o mică școală și patru blocuri de locuințe construite în 1938.

Biserica St. Giles, aflată în apropiere, datează din secolul al XIII-lea și a fost declarată monument istoric. „Biserica St. Giles va fi deschisă vizitatorilor între orele 11:00 și 16:00. Vor fi disponibile gustări ușoare”, a anunțat un reprezentant.

Satul plin de mister și pericole

La ultima „zi a porților deschise”, din august, vizitatorii au fost așteptați cu numeroase avertismente. Unele semne din zonă stau în picioare și astăzi: Pericol – muniție militară neexplodată. Nu părăsiți carosabilul.

Existența acestui sat este consemnată încă din 1086. Atunci s-a format ca o comunitate izolată care depindea în mare parte de agricultură. Deținut de Ministerul Apărării din 1932, accesul publicului este permis doar câteva zile pe an, de regulă o dată primăvara, vara și în perioada sărbătorilor de iarnă.

În anul 1943, cei aproximativ 150 de locuitori au fost evacuați pentru a face loc antrenamentelor trupelor americane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În ciuda încercărilor unora dintre foștii locuitori de a reveni, satul este în continuare controlat de Ministerul Apărării şi rămâne o atracție turistică de care puțini se pot bucura.

