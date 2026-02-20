Reacția lui Trump după arestarea Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul Epstein: „Este o rușine pentru familia regală britanică”

Președintele Donald Trump a calificat drept „o rușine” arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul legat de Jeffrey Epstein. Șeful de la Casa Albă a afirmat că situația fostului prinț și, totodată frate mai mic al Regelui Charles al III-lea afectează grav imaginea familiei regale britanice.

Președintele Donald Trump a reacționat după arestarea fostului prinț britanic Andrew Mountbatten-Windsor, calificând evenimentul drept „o rușine” și „un lucru foarte rău pentru familia regală”.

„Cred că este o rușine. Cred că este foarte trist. Cred că este un lucru foarte rău pentru familia regală. Este foarte trist să văd ce se întâmplă cu fratele său (al regelui Charles n.red), care va veni în mod evident în țara noastră foarte curând, și care este un om fantastic, regele. Este foarte interesant, pentru că nimeni nu vorbea despre Epstein când era în viață, dar acum vorbesc.”, a declarat Trump.

Întrebat dacă anchete similare ar putea duce la arestări și în Statele Unite, președintele Donald Trump a evitat un răspuns direct, dar a precizat că a fost absolvit de orice vină în ceea ce privește relația sa cu Epstein, scrie ndtv.com.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat

Andrew Mountbatten-Windsor a fost reținut și ulterior eliberat, fiind anchetat pentru suspiciuni de abuz în serviciu în perioada în care a fost trimis comercial al Regatului Unit, precum și pentru presupuse legături cu Epstein.

Poliția britanică a confirmat că ofițerii au efectuat percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk, unde a fost arestat un bărbat de 60 de ani. Deși comunicatul oficial nu a menționat numele persoanei, Andrew, care a împlinit 66 de ani joi, a fost văzut părăsind secția de poliție în cursul serii.

Ulterior, autoritățile britanice au precizat că bărbatul reținut a fost eliberat în cadrul anchetei, iar perchezițiile din Norfolk au fost finalizate.

Reacția Regelui Charles

Regele Charles al III-lea a transmis o declarație solemnă, precizând că „legea trebuie să-și urmeze cursul” și că procesul legal trebuie respectat în totalitate.

„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de comportament necorespunzător în funcția publică. Urmează acum un proces complet, echitabil și adecvat, prin care această problemă va fi investigată în mod corespunzător”, a transmis Regele Charles.

Regele Charles a adăugat că Palatul Buckingham va oferi „sprijin și cooperare deplină și sinceră” autorităților și că nu vor fi făcute alte comentarii pe durata procedurilor judiciare, în timp ce familia regală își va continua îndatoririle publice.

Andrew Mountbatten-Windsor a negat anterior toate acuzațiile, afirmând că nu a avut cunoștință de activitățile criminale ale lui Epstein și nu a comentat noile suspiciuni privind abuzul de putere în funcția publică.

Arestarea survine la câteva luni după ce regele Charles al III-lea i-a retras oficial titlul de prinț, în octombrie, pe fondul relansării anchetei după publicarea de către Departamentul de Justiție al SUA a unor documente suplimentare legate de Epstein.

De asemenea, monarhul a inițiat proceduri pentru evacuarea lui Andrew din reședința sa de la Windsor, unde locuia din 2003.

Recomandarea autorului:

