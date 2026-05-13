Tensiuni între SUA și Spania: Madridul nu permite folosirea bazelor pentru războiul din Iran

Ministrul de Externe al Spaniei, José Manuel Albares, afirmă că Madridul rămâne fidel relației transatlantice, dar nu va permite SUA utilizarea bazelor militare spaniole în operațiuni legate de războiul din Iran, subliniind respectarea dreptului internațional și a propriilor principii.

„Spania nu își va abandona angajamentul față de dreptul internațional, în ciuda presiunilor și criticilor venite din partea Statelor Unite după refuzul de a permite utilizarea bazelor sale aeriene pentru operațiuni militare legate de conflictul din Iran”, a declarat ministrul de Externe José Manuel Albares pentru POLITICO. „Am fost una dintre puținele țări care au trimis trupe pentru a ajuta Statele Unite să devină o națiune și să obțină independența. Vrem ca relația cu SUA să avanseze în același mod, dar nu vom renunța la principiile noastre. Ne menținem valorile și apărăm interesele cetățenilor noștri. Acesta este singurul lucru care mă ghidează cu adevărat”, a adăugat el.

Tensiuni între SUA și Spania

Relațiile dintre cele două state s-au tensionat după ce Spania a refuzat accesul aeronavelor militare americane în bazele de la Morón și Rota, în contextul opoziției față de războiul din Iran.

În replică, Statele Unite au amenințat cu un posibil embargo comercial, cu retragerea trupelor și cu suspendarea Spaniei din NATO.

Președintele Donald Trump a criticat dur decizia Madridului, afirmând la începutul lunii martie că guvernul spaniol „a fost groaznic” pentru refuzul de cooperare militară și a adăugat: „Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania.”

Spania invocă respectarea tratatelor internaționale

José Manuel Albares a subliniat că utilizarea bazelor militare este reglementată printr-un acord bilateral care obligă la respectarea dreptului internațional.

„Utilizarea acestor baze provine dintr-un acord, un tratat între ambele țări”, a spus ministrul. El a adăugat: „Și este stipulat foarte clar încă de la începutul tratatului că acesta trebuie să fie în conformitate cu dreptul internațional și cu Carta Națiunilor Unite.”

„Este un război unilateral”

Albares a criticat modul în care este gestionat conflictul, afirmând că aliații NATO nu au fost consultați.

„Acesta este un război unilateral”, a continuat Albares. „Niciunul dintre aliații NATO nu a fost consultat sau informat. Nu știm ce se întâmplă. Nici Spania, nici vreo altă țară. Încă un motiv în plus pentru a acționa și a apăra interesele cetățenilor noștri.”

Poziția Statelor Unite

Casa Albă a reacționat prin purtătoarea de cuvânt Anna Kelly, care a afirmat că președintele Donald Trump și-a exprimat în mod clar nemulțumirea față de aliații NATO.

„Președintele Trump și-a exprimat clar dezamăgirea față de NATO și de ceilalți aliați.”

Ea a adăugat că Statele Unite contribuie semnificativ la securitatea Europei și că nu vor accepta tratamente considerate inechitabile.

„Președintele nu va permite ca un stat care sprijină principalul terorism global să dețină arme nucleare, cu care să amenințe Statele Unite și lumea.”, a declarat Kelly.

Spania, între UE și politica externă proprie

Guvernul condus de Pedro Sánchez se poziționează diferit față de alte state din UE în privința Orientului Mijlociu, cerând o abordare mai critică față de acțiunile Israelului și ale SUA în conflictul din Iran.

Albares susține însă că poziția Spaniei devine treptat majoritară în cadrul Uniunii Europene.

„Este adevărat că am fost primii care au adoptat această abordare. În ceea ce privește Iranul și tot ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu.”, a spus el.

El a mai afirmat că alte state europene ajung ulterior să adopte poziții similare, considerând că acestea reflectă interesele cetățenilor europeni.

Apel pentru autonomie strategică europeană

Ministrul spaniol a afirmat că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze independența strategică în contextul instabilității globale.

„E timpul pentru suveranitatea și independența europeană”, a spus Albares.

El a susținut și ideea unei capacități militare comune a Uniunii Europene, precizând că aceasta nu ar trebui să slăbească NATO.

„Statele Unite și-au consolidat tot mai mult armata, iar nimeni nu crede că acest lucru reduce rolul NATO.”, a concluzionat acesta.

