Scandal în Parlamentul din Peru. O DEPUTATĂ și-a pus consilierul să-i taie unghiile și să-i facă masaj la picioare

Lucinda Vasquez - Foto: X/ @MadecaPalacios

O deputată din Peru, Lucinda Vasquez, a provocat indignare națională după în spațiul public au apărut imagini în care și-ar fi pus consilierul să-i taie unghiile și să-i facă masaj la picioare chiar în biroul săul parlamentar. Președintelui Congresului peruan a calificat gestul drept „reprobabil” și a cerut sancționarea deputatei.

Un scandal politic a izbucnit în Parlamentul din Peru, după ce deputata Lucinda Vasquez, membră a aripii de stânga, a fost surprinsă într-o fotografie scandaloasă în timp ce unul dintre consilierii săi îi făcea masaj și îi tăia unghiile de la picioare chiar în biroul său din Congresul de la Lima.

Imaginea, realizată pe 6 noiembrie 2024, a fost făcută publică abia acum de o emisiune de televiziune locală, declanșând o undă de revoltă în rândul opiniei publice și al clasei politice.

Președintele Congresului, Fernando Rospigliosi, membru al partidului de dreapta Forța Populară, a condamnat ferm comportamentul deputatei și a cerut sancțiuni imediate.

„Ceea ce s-a întâmplat este reprobabil. Aceste lucruri nu ar trebui să se întâmple în Congres. Persoanele care comit astfel de acte trebuie sancționate. Sper ca membrii comisiei de etică să ia toate măsurile necesare”, a declarat Rospigliosi într-o conferință de presă, citat de AFP.

Rospigliosi a spus că gestul deputatei este „umilitor pentru angajații Congresului”, cărora nu li se poate cere să îndeplinească sarcini care nu au legătură cu atribuțiile lor profesionale.

Președintele Comisiei de Etică a Congresului, Elvis Vergara, a anunțat că va solicita, în data de 3 noiembrie, declanșarea unei anchete din oficiu împotriva deputatei Lucinda Vasquez.

„Este o chestiune care afectează imaginea instituției. Vom acționa conform regulamentului și vom analiza cazul în cel mai scurt timp”, a spus Vergara.

Publicarea fotografiei a generat o furtună de critici pe rețelele sociale, unde utilizatorii au acuzat-o pe deputată de abuz de putere și comportament nepotrivit într-o instituție publică.

