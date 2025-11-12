Guvernul ucrainean l-a suspendat din funcţie pe ministrul Justiţiei, Gherman Galuşcenko, a anunțat, miercuri, premierul Iulia Svîrîdenko, în cadrul unei anchete de corupţie în sectorul energiei.

Potrivit acesteia, o ședință extraordinară a Cabinetului de Miniștri a avut loc în această dimineață.

„Am decis să-l demitem pe Gherman Galușcenko din funcția de ministru al Justiției”, a subliniat șeful guvernului.

În prezent, ministrul interimar va fi viceministrul Justiției pentru Integrare Europeană, Liudmyla Șugak.

Reacția lui Galușcenko

Galușcenko a reacționat ulterior. Politicianul a subliniat că este „pe deplin de acord” cu decizia Cabinetului de Miniștri și „nu se menține pe poziție”, transmite TCH.

„Trebuie luată o decizie politică și abia apoi trebuie rezolvate toate detaliile. Cred că suspendarea pe durata anchetei este un scenariu civilizat și corect”, a declarat fostul ministru într-un comunicat.

Potrivit lui Galușcenko, el este gata să se „apere” în fața justiției și își va „dovedi poziția”.

Caz de corupție

Numele ministrului Justiției, Galușcenko, care a fost ministru al Energiei din aprilie 2021 până în iulie 2025, apare în scandalul care a zgudiut Ucraina în ultimele zile. În cadrul operațiunii NABU – numită „Midas” – au avut loc peste 70 de percheziții, iar înregistrările conversațiilor au fost făcute publice.

Pe 10 noiembrie, NABU a efectuat percheziții la domiciliul lui Galușcenko și la Energoatom, în timpul cărora au fost găsiți saci cu bani. Autoritățile au confiscat peste 4 milioane de dolari din casele suspecților.

Potrivit rapoartelor din presa din Ucraina, acestea ar fi putut fi fonduri din ajutorul internațional, acordat Ucrainei în timpul războiului.

În fotografiile făcute în timpul raidurilor se pot observa dolari americani înveliți în benzi de rezervă ale Rezervei Federale.

Din grupul de suspecți fac parte fostul consilier al ministrului Energiei, Ihor Myronyuk, directorul executiv pentru securitate al Energoatom, Dmytro Basov, omul de afaceri Timur Mindich și actualul ministru al Justiției, Gherman Galushchenko.

Actualul minstru al energiei, însă, Svitlana Hrynchuk, apare și ea în înregistrările NABU.

Hrynchuk apare în înregistrările NABU

Acest lucru a fost declarat de deputatul Yaroslav Zhelezniak, comentând înregistrările conversațiilor dintre persoanele implicate în ancheta privind corupția din sectorul energetic, care au fost făcute publice de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), relatează Censor.NET.

„Și aici aflăm că persoana responsabilă de energie și asistentul lui Derkach plătea salariul ministrului ecologiei de atunci (și acum ministru al energiei) Svitlana Hrynchuk.

Ea ar fi primit comisioane, din fonduri deturnate, alocate pentru construirea infrastructurii de protecție a sistemului energetic – o inițiativă care a primit aproape 5 miliarde de dolari în finanțare numai din partea Statelor Unite.

Aceste sisteme de apărare nu au fost niciodată construite. Banii au fost furați de persoane din cercul restrâns al lui Zelensky. Schema ar fi fost condusă de prietenul apropiat și „portofelul” personal al lui Zelensky, Tymur Mindich.

Cu toate acestea, Zelensky a plasat una dintre figurile centrale ale acestei scheme de corupție chiar în fața președintelui Statelor Unite.

Hrynchuk ar fi „concubina” fostului ministru al Energiei, Gherman Halushchenko, pe care Zelensky l-a numit ministru al Justiției.

Zelensky a adus o ministră coruptă și a așezat-o chiar în fața lui Trump.

Svitlana Hrynchuk a făcut parte inclusiv din delegația care l-a însoțit pe președintele Zelenski la CAsa Albă și a stat la aceeași masă cu Donald Trump.

Fosta ministră a Justiției, Olga Stefanishyna – acuzată și ea de NABU într-un alt caz de corupție aflat acum în instanță – a fost numită ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite și se află, de asemenea, la masa de discuții, chiar lângă Hrynchuck.

De asemenea, ministrul Apărării din Ucraina, Rustem Umerov, a fost implicat și el în aceleași scheme de corupție ca și ministrul Energiei, Hrinciuk, conform înregistrărilor audio obținute de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU).

Așadar, Zelenski a adus TREI oficiali corupți și i-a așezat la aceeași masă cu Donald Trump.

Deputatul Poporului, Oleksiy Honcharenko, a declarat că liderul grupării este omul de afaceri și coproprietarul studioului „Kvartal 95”, Timur Mindich. Și acesta a fost percheziționat. Cu toate acestea, conform relatărilor din presă, acesta a fugit din Ucraina cu câteva ore înainte de percheziții. Potrivit anchetei, omul de afaceri, folosind o rețea extinsă de contacte în cercurile guvernamentale și de afaceri, ar fi putut coordona scheme de corupție în două sectoare cheie ale statului simultan – energie și apărare.

