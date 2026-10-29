Ministrul Finanțelor anunță că nu va aloca cele 60 de miliarde de lei, solicitate pentru rectificarea bugetară. Nazare consideră suma „un pic exagerată”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat joi 29 octombrie că ministerele au solicitat 60 de miliarde de lei pentru rectificarea bugetară, sumă pe care oficialul o consideră „exagerată”. Potrivit oficialului, statul român nu-și permite, la acest moment, să aloce asemenea fonduri.

„În adâncul sufletului lor, toți ordonatorii știu că acea sumă este un pic exagerată”, a declarat ministrul Finanțelor.

Oficialul a făcut apel la „responsabilitate” și a precizat că există bani pentru a doua rectificare bugetară.

„Noi am planificat și suntem pregătiți și pentru a doua rectificare. Așa am discutat încă de la audiere și am făcut acest anunț. Într-adevăr, ministerele au cerut această sumă de 60 de miliarde. Este o sumă foarte mare. Nu cred că România își permite să aloce sume de o asemenea magnitudine. Cred că trebuie să fim responsabili”, a mai adăugat Nazare.

Ce se întâmplă cu banii solicitați de Ministerul Sănătății

Ministrul Finanțelor a anunțat că vineri va prezenta rectificarea bugetară de urgență. Întrebat dacă sumele alocate vor acoperi și cele 11 miliarde de lei, solicitate de ministrul Sănătății, Nazare a precizat

Alexandru Nazare a mai anunțat că vineri va prezenta rectificarea bugetară de urgență. Întrebat dacă aceasta va acoperi și cele 11 miliarde de lei despre care ministrul Sănătății a spus că ar fi necesare, ministrul Finanțelor a evitat un răspuns concret. Acesta a precizat că fondurile vor fi alocate în funcție de „nevoile curente” și de „țintele de deficit” stabilite pentru finalul anului.

„O să avem la rectificare banii pentru acoperirea nevoilor curente din acest moment, cu încadrarea în țintele de deficit pentru finalul anului. Nu putem vorbi despre cât permite o rectificare. Avem un plan stabilit până la finalul anului, care prevede două rectificări. Operațiunile prevăzute pentru prima rectificare și acoperirea sumelor necesare vor apărea în textul rectificării, care va fi publicat și pe care îl voi prezenta mâine”.

„Publicăm în curând raportul asupra economiei în semestrul I”

În ceea ce privește prezentarea datelor referitoare la situația bugetului de stat, solicitată de președintele PSD, Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare a afirmat că Ministerul Finanțelor publică deja periodic informații despre execuția bugetară, dar că va pregăti și un raport suplimentar pentru a clarifica alte aspecte.