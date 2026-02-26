Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un afirmă că Phenianul ar putea avea relații bune cu administrația Trump dacă Statele Unite vor recunoaște statutul nuclear al Coreei de Nord.

Kim Jong Un a declarat că ar putea „normaliza” relația cu Statele Unite dacă Washingtonul va recunoaște statutul de putere nucleară al Coreei de Nord, a relatat joi presa de stat, după încheierea congresului partidului aflat la putere, scrie agenția oficială nord-coreeană KCNA, citată agenția de presă rusă de stat, Tass.com.

„Dacă Washingtonul respectă statutul actual (de putere nucleară) al țării noastre, așa cum este stipulat în Constituție și abandonează politica sa ostilă nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem înțelege bine cu Statele Unite”, a declarat Kim Jong-Un.

Declarațiile vin în contextul în care Donald Trump s-a declarat anul trecut „100% deschis” unei întâlniri cu Kim Jong Un, în timpul unui turneu în Asia. Trump a mers chiar împotriva deceniilor de politică americană, afirmând că Coreea de Nord este „într-un fel o putere nucleară”.

Cu toate acestea, Phenianul nu a răspuns atunci inițiativei lui Trump și a reiterat în mod constant că nu va renunța niciodată la arsenalul său nuclear.

Ce spunea Kim Jong-Un despre SUA în 2021

Poziția exprimată acum de Kim Jong Un contrastează cu discursul său din 2021, când, la precedentul congres al partidului, a catalogat Statele Unite drept „cel mai mare dușman” al națiunii nord-coreene, semn că retorica sa pare să se fi temperat în contextul în care Donald Trump conduce acum Casa Albă.

În schimb, liderul de la Phenian a lansat un nou atac verbal la adresa Coreea de Sud. Kim a anunțat că regimul nord-coreean va înceta „pentru totdeauna” să îi mai considere pe sud-coreeni drept compatrioți, respingând inițiativele de dialog promovate de președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

„Coreea de Nord nu are absolut nimic de-a face cu Coreea de Sud, cel mai ostil dușman al său, și va exclude pentru totdeauna Coreea de Sud din categoria compatrioților”, a afirmat Kim, citat de KCNA.

Potrivit estimărilor biroului prezidențial sud-coreean, Phenianul produce anual suficient material nuclear pentru a asambla până la 20 de arme nucleare. Datele au fost făcute publice în luna ianuarie.

Cel de-al 9-lea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord s-a încheiat miercuri cu o amplă paradă militară.

