Prima pagină » Știri externe » Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”

Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”

Mihai Tănase
26 feb. 2026, 10:12, Știri externe
Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
Kim Jong-Un și Donald Trump - Foto: Mediafax foto

Liderul nord-coreean Kim Jong Un afirmă că Phenianul ar putea avea relații bune cu administrația Trump dacă Statele Unite vor recunoaște statutul nuclear al Coreei de Nord. 

Kim Jong Un a declarat că ar putea „normaliza” relația cu Statele Unite dacă Washingtonul va recunoaște statutul de putere nucleară al Coreei de Nord, a relatat joi presa de stat, după încheierea congresului partidului aflat la putere, scrie  agenția oficială nord-coreeană KCNA, citată agenția de presă rusă de stat, Tass.com.

„Dacă Washingtonul respectă statutul actual (de putere nucleară) al țării noastre, așa cum este stipulat în Constituție și abandonează politica sa ostilă nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem înțelege bine cu Statele Unite”, a declarat Kim Jong-Un.

Declarațiile vin în contextul în care Donald Trump s-a declarat anul trecut „100% deschis” unei întâlniri cu Kim Jong Un, în timpul unui turneu în Asia. Trump a mers chiar împotriva deceniilor de politică americană, afirmând că Coreea de Nord este „într-un fel o putere nucleară”.

Cu toate acestea, Phenianul nu a răspuns atunci inițiativei lui Trump și a reiterat în mod constant că nu va renunța niciodată la arsenalul său nuclear.

Ce spunea Kim Jong-Un despre SUA în 2021

Poziția exprimată acum de Kim Jong Un contrastează cu discursul său din 2021, când, la precedentul congres al partidului, a catalogat Statele Unite drept „cel mai mare dușman” al națiunii nord-coreene, semn că retorica sa pare să se fi temperat în contextul în care Donald Trump conduce acum Casa Albă.

În schimb, liderul de la Phenian a lansat un nou atac verbal la adresa Coreea de Sud. Kim a anunțat că regimul nord-coreean va înceta „pentru totdeauna” să îi mai considere pe sud-coreeni drept compatrioți, respingând inițiativele de dialog promovate de președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

„Coreea de Nord nu are absolut nimic de-a face cu Coreea de Sud, cel mai ostil dușman al său, și va exclude pentru totdeauna Coreea de Sud din categoria compatrioților”, a afirmat Kim, citat de KCNA.

Potrivit estimărilor biroului prezidențial sud-coreean, Phenianul produce anual suficient material nuclear pentru a asambla până la 20 de arme nucleare. Datele au fost făcute publice în luna ianuarie.

Cel de-al 9-lea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord s-a încheiat miercuri cu o amplă paradă militară.

Recomandarea autorului:

Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-un, promovată într-o funcție-cheie a regimului nord-coreean

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ „Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
10:43
„Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
ANALIZA de 10 Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”
10:00
Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”
EXTERNE Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia
09:57
Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia
PACE ÎN UCRAINA Trump i-a transmis lui Zelenski că vrea să încheie războiul cu Rusia până la vară. Kievul cere garanții solide de securitate
09:46
Trump i-a transmis lui Zelenski că vrea să încheie războiul cu Rusia până la vară. Kievul cere garanții solide de securitate
ACUZAȚII Viktor Orban îl somează pe Zelenski: „Deschideți imediat conducta Drujba!”
09:04
Viktor Orban îl somează pe Zelenski: „Deschideți imediat conducta Drujba!”
PROTEST Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia
08:42
Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia
Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
Motivul real pentru care Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Invențiile invizibile fără de care lumea modernă s-ar opri: de la GPS la fibra optică
Gândul de Vreme Cu ce temperaturi începe primăvara. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră pentru Gândul
10:39
Cu ce temperaturi începe primăvara. Meteorologii ANM vin cu date de ultimă oră pentru Gândul
EXTERNE Islanda va organiza un referendum privind reluarea discuțiilor de aderare la UE. Țara nordică înghețase negocierile de aderare în 2013
10:37
Islanda va organiza un referendum privind reluarea discuțiilor de aderare la UE. Țara nordică înghețase negocierile de aderare în 2013
INCIDENT Viceprimar din județul Mureș, reținut pentru 24 de ore după o urmărire ca în filme pe șosea. A fugit de poliție și s-a răsturnat cu mașina în șanț
10:34
Viceprimar din județul Mureș, reținut pentru 24 de ore după o urmărire ca în filme pe șosea. A fugit de poliție și s-a răsturnat cu mașina în șanț
ECONOMIE Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024
10:09
Grupul Electrica a raportat cifre record în 2025. Profitul net preliminar al companiei a crescut cu 159,2% față de cel înregistrat în 2024
FLASH NEWS Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis”
10:09
Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis”
ULTIMA ORĂ Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România. Când își va prelua oficial funcția
10:02
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România. Când își va prelua oficial funcția

Cele mai noi

Trimite acest link pe