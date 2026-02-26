Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu

Te-ai gândit vreodată care ar fi țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie? Într-un top realizat în urma unui studiu al Titan Travel găsim chiar 7 orașe ale acestui stat unde poți avea cele mai bune experiențe culinare. Este o destinație de top apreciată chiar de mulți cetățeni români.

A fost realizat un studiu de către Titan Travel referitor la locația din Europa unde găsești o „oază” pentru pasionații lumii gastronomice. Italia a fost desemnată drept țara în care ai putea avea cele mai bune experiențe culinare. Șapte orașe sunt incluse în acest clasament. Aici, turiștii și localnicii au posibilitatea să învețe să gătească în stil italian sau să se înfrupte din mâncăruri delicioase, autentice.

Unde găsești cea mai bună mâncare, potrivit studiului

A fost întocmit un clasament în care se găsesc șapte orașe din Italia, arată Express.co.uk.

Florența Palermo Bologna Roma Veneția Napoli Milano

Florența, capitala regiunii Toscana, în centrul Italiei, se află pe primul loc în acest top. Dincolo de clădirile încărcate cu istorie și artă, turiștii și localnicii au posibilitatea să învețe tainele gastronomiei locale. Urbea găzduiește 231 de cursuri de gătit, iar 74% dintre acestea sunt cotate la +4 stele.

Turiștii care vor să facă un tur gastronomic o pot face chiar rapid. Între orașe, distanța nu este extrem de mare. De pildă, turiștii pot opta pentru a se deplasa cu trenul (cursă de 35 de minute) între Florența și Bologna. Până la Veneția, cursa cu trenul este de o oră și jumătate. Între Florența și Roma sau Roma și Napoli, cursa este de 90 de minute. Ruta Milano – Bologna poate fi făcută într-o oră.

